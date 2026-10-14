Mapa del tormentón EN VIVO: a qué hora para de llover en el AMBA
El Servicio Meteorológico anticipa mejoras temporarias hacia la noche del miércoles en el AMBA. El minuto a minuto del agua y cuándo vuelve el tormentón.
Tras el tormentón, las intensas precipitaciones comenzaron a dar un respiro temporario sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la noche del miércoles. Sin embargo, el pronóstico del AMBA advierte que la inestabilidad climática se reactivará durante la jornada del jueves con nuevas lluvias moderadas en toda la región urbana.
A qué hora para de llover hoy en Buenos Aires
De acuerdo con el reporte oficial hora por hora, las precipitaciones débiles que se extendieron durante la tarde comenzaron a disiparse a partir de las 20:00, dando lugar a un cielo con nubes y claros y una temperatura en torno a los 15°C.
Durante el resto de la noche no se esperan nuevas precipitaciones:
- 21:00: cielo parcialmente nuboso con 15°C y vientos del Sureste.
- 22:00: cielo cubierto con una marca térmica de 15°C y sensación de 13°C.
- 23:00 y 24:00: condiciones de cielo completamente cubierto, 14°C de temperatura y ráfagas del Sureste que alcanzarán los 29 km/h.
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A qué hora vuelve el tormentón este jueves 15 de octubre
La tregua climática se mantendrá durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del jueves, presentándose cielo cubierto y temperaturas mínimas de 14°C. No obstante, el agua volverá a escena a partir del mediodía:
- 11:00: retorno de la lluvia débil con un 60% de probabilidad de precipitación (0.7 mm) y 18°C.
- 14:00: momento del día con mayor acumulación, registrándose lluvia moderada con 80% de probabilidad (4.8 mm) y vientos del Este a 35 km/h.
- 17:00: persistencia de lluvia débil con un pico del 90% de probabilidad (2.1 mm) y 17°C.
- 20:00: últimas lloviznas residuales (0.2 mm) con un 30% de probabilidad y descenso térmico a 15°C.
- 23:00: cielo cubierto sin lluvias, con termómetros marcando 13°C y sensación térmica de 11°C.
Tags: Clima, AMBA, Lluvia, Buenos Aires, Pronóstico.
Mapa de las tormentas EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en el AMBA
Recomendaciones ante fuertes tormentas
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Permanecé bajo techado: Evitá salir de la casa o edificio a menos que sea una emergencia.
Alejate de zonas de riesgo: Mantenete lejos de ventanas, espejos, estructuras metálicas y árboles que puedan caer por el viento o recibir descargas eléctricas.
Desconectá artefactos eléctricos: Desenchufá electrodomésticos para prevenir daños por picos de tensión o caídas de rayos.
No circules por calles anegadas: Evitá caminar o conducir por zonas inundadas; la corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta y ocultar pozos o cables sueltos.
Si te encontrás al aire libre o manejando:
- Detené la marcha en un lugar seguro (lejos de árboles, postes de luz o marquesinas), encendé las luces de emergencia y permanecé dentro del auto con las ventanillas cerradas.
- Buscá refugio en un edificio seguro inmediatamente. No te resguardes debajo de árboles ni de estructuras metálicas.
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