Mapa de la masa de aire antártica EN VIVO: por qué este frío disruptivo es diferente y mucho más extremo
Una masa de aire de origen antártico avanza sobre el país. Su procedencia explica un episodio de frío más intenso que el de las irrupciones polares habituales.
Desde este martes 30 de junio, una masa de aire de características antárticas comenzó a expandirse sobre el extremo sur de Sudamérica. El fenómeno avanzará progresivamente hacia gran parte de la Argentina, dando lugar a un episodio de frío excepcional por su intensidad.
Qué diferencia a una masa de aire antártica de una polar
Aunque muchas veces se habla de "aire polar" para describir cualquier ingreso de bajas temperaturas, en esta ocasión el fenómeno presenta una particularidad importante: el aire tiene un origen antártico. Se formó sobre el continente más frío del planeta antes de desplazarse hacia latitudes más bajas.
Mientras las masas de aire polar suelen generarse sobre los océanos que rodean la Antártida, las masas de aire antárticas nacen sobre la extensa superficie helada del continente. Allí la radiación solar es mínima durante el invierno y el enfriamiento alcanza niveles extremos. Como consecuencia, el aire antártico llega con un contenido de frío mucho mayor, siendo una masa muy estable, seca y densa.
A diferencia de las olas polares habituales, que suelen moderarse parcialmente en su recorrido sobre el océano, las irrupciones antárticas logran conservar una mayor parte de su frío original. Esto ocurre cuando avanzan impulsadas por una circulación atmosférica favorable que permite el ingreso directo desde altas latitudes sin atravesar zonas oceánicas templadas.
Los principales impactos en el territorio argentino
Por una cuestión geográfica de cercanía, la Patagonia será la primera región afectada y la que soportará las menores temperaturas. Actualmente rigen alertas oficiales por nevadas fuertes en Tierra del Fuego, además de vientos intensos con ráfagas de hasta 90 km/h en distintas zonas patagónicas. Con el ingreso de un anticiclón, el frío se va a acentuar entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, con heladas severas y marcas extremas de 10 a 15 °C bajo cero en el centro-oeste de la región.
En el centro y norte de la Argentina, el brusco descenso térmico llegará de manera escalonada entre el miércoles y el jueves:
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Nevadas en el llano y sierras: La nieve llegará con fuerza al llano del sur mendocino y de forma más aislada en otros sectores de Cuyo y la precordillera del NOA. También se prevén nevadas en las zonas serranas de San Luis y Córdoba, y existe una baja probabilidad en el sur bonaerense hacia la noche del miércoles.
Amaneceres gélidos: Los amaneceres del jueves y viernes prometen ser los más fríos del año hasta el momento en diversos puntos del centro y norte del país, con heladas extendidas y baja sensación térmica.
A partir del viernes comenzará a producirse una ligera recuperación térmica en el sur argentino, condición que luego se replicará hacia el fin de semana en el resto del territorio nacional.
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