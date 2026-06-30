Mapa de la masa de aire antártica EN VIVO: por qué este frío disruptivo es diferente y mucho más extremo

Los principales impactos en el territorio argentino

Por una cuestión geográfica de cercanía, la Patagonia será la primera región afectada y la que soportará las menores temperaturas. Actualmente rigen alertas oficiales por nevadas fuertes en Tierra del Fuego, además de vientos intensos con ráfagas de hasta 90 km/h en distintas zonas patagónicas. Con el ingreso de un anticiclón, el frío se va a acentuar entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, con heladas severas y marcas extremas de 10 a 15 °C bajo cero en el centro-oeste de la región.

En el centro y norte de la Argentina, el brusco descenso térmico llegará de manera escalonada entre el miércoles y el jueves:

Nevadas en el llano y sierras: La nieve llegará con fuerza al llano del sur mendocino y de forma más aislada en otros sectores de Cuyo y la precordillera del NOA. También se prevén nevadas en las zonas serranas de San Luis y Córdoba, y existe una baja probabilidad en el sur bonaerense hacia la noche del miércoles.

Amaneceres gélidos: Los amaneceres del jueves y viernes prometen ser los más fríos del año hasta el momento en diversos puntos del centro y norte del país, con heladas extendidas y baja sensación térmica.

A partir del viernes comenzará a producirse una ligera recuperación térmica en el sur argentino, condición que luego se replicará hacia el fin de semana en el resto del territorio nacional.