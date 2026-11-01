Las nuevas tarifas de colectivos y subtes golpean el bolsillo con un incremento del 3,9% en el AMBA

Para los vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasó a costar $4.878,81 en horario convencional y $6.914,08 en hora pico. En la Autopista Illia, los valores quedaron fijados en $2.032,63 para el horario normal y en $2.874,44 en franja pico. Desde los organismos de control recuerdan la importancia de mantener la tarjeta nominalizada para evitar abonar la tarifa máxima sin subsidio