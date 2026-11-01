Las nuevas tarifas de colectivos y subtes golpean el bolsillo con un incremento del 3,9% en el AMBA
Desde este domingo rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que impacta en los valores de colectivos, subtes y peajes.
El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció con nuevas subas del 3,9% en promedio, impactando de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros que utilizan cotidianamente los colectivos urbanos y el servicio de subterráneos. La actualización tarifaria responde a la fórmula vigente que toma como base el índice inflacionario de septiembre sumado a un recargo porcentual.
Con las modificaciones aplicadas a partir de este domingo, los valores para los viajes con tarjeta SUBE registrada quedaron fijados de la siguiente manera:
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Subte (1 a 20 viajes): $1.887
Subte (sin SUBE registrada): $2.541,10
Premetro: $660,45
Colectivos CABA (boleto mínimo): $956,38
Colectivos Provincia (boleto mínimo): $1.276,08
El impacto en las líneas de colectivo
Los incrementos en los colectivos varían de acuerdo a la jurisdicción de cada línea, diferenciando fuertemente los valores para quienes poseen la tarjeta SUBE nominalizada frente a quienes viajan con plásticos sin registrar.
En las líneas de jurisdicción porteña que circulan dentro de la Ciudad, el tramo más corto quedó en $956,38 para usuarios registrados. En tanto, las unidades que dependen de la órbita provincial bonaerense registran boletos iniciales más elevados, con un piso de $1.276,08, mientras que el transporte bajo jurisdicción nacional mantiene esquemas propios diferenciados por sección.
Actualización en los peajes porteños
El paquete de aumentos también se trasladó a las principales trazas viales de la Ciudad de Buenos Aires con una suba generalizada en los peajes de las autopistas.
Para los vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasó a costar $4.878,81 en horario convencional y $6.914,08 en hora pico. En la Autopista Illia, los valores quedaron fijados en $2.032,63 para el horario normal y en $2.874,44 en franja pico. Desde los organismos de control recuerdan la importancia de mantener la tarjeta nominalizada para evitar abonar la tarifa máxima sin subsidio
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