Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 31 de octubre
Con un notable ascenso de temperatura, este sábado promete ausencia total de lluvias en el AMBA y un clima muy agradable. Los detalles.
Para este sábado 31 de octubre se anticipa una jornada con marcas térmicas agradables y sin precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El clima será muy disfrutable, con temperaturas que irán desde una mínima de 13°C registrada en las primeras horas hasta una máxima de 25°C hacia la tarde.
Durante la madrugada se registrara presencia de neblina con un ambiente fresco. Con el correr de la mañana, el cielo se presentara parcialmente nublado mientras se inicia un paulatino ascenso de la temperatura. Hacia la tarde se alcanzara el pico de la marca maxima, que se ubicara en los 25°C, manteniendo la cobertura nubosa parcial.
Finalmente, la jornada cerrara por la noche con condiciones de nubosidad similar y un ambiente templado.
Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este domingo y en el inicio de la semana
El pronóstico extendido para los días siguientes muestra variaciones térmicas moderadas en la región:
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Domingo 1° de noviembre: Se prevé una leve moderación de las temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 22°C.
Lunes 2 de noviembre: Comenzará la semana laboral con un repunte en los registros térmicos, con una mínima de 15°C y una máxima que trepará hasta los 26°C.
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A partir del domingo 8 de noviembre, el mercurio iniciará una escalada paulatina sin pausas:
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Domingo 8 de noviembre: La máxima repuntará a los 24°C (mínima de 14°C) con vientos suaves del sudoeste/sur.
Lunes 9 de noviembre: Con pleno sol y viento del este, la máxima alcanzará los 25°C y la mínima se ubicará en 16°C.
Martes 10 de noviembre: Continuará el ascenso con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C.
Miércoles 11 de noviembre: Se sentirán condiciones más templadas desde la mañana (mínima de 18°C) y la máxima volverá a tocar los 28°C.
El pico del período cálido se consolidará el jueves 12 de noviembre, día en que el termómetro alcanzará la marca de los 30°C de máxima y una mínima de 20°C, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte, marcando el día más caluroso de la serie pronosticada.
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