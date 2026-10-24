Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 24 de octubre

El clima para el cierre del fin de semana y el inicio de la siguiente

Para quienes tengan planes al aire libre durante los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un marcado descenso de las temperaturas mínimas y mejores condiciones hacia el inicio de la semana laboral: en lo que respecta al domingo 25 de octubre, se prevé una jornada aún más fresca, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que solo llegará a los 16°C.