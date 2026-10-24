Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 24 de octubre
La inestabilidad aún no abandonará al AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional. Enterate cómo estará el clima en el fin de semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una jornada de clima cambiante e inestable durante este sábado 24 de octubre. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones irán desmejorando con el correr de las horas, dándole paso a las precipitaciones en la segunda mitad del día.
La jornada comenzará con un ambiente fresco, registrando una temperatura mínima de 12°C. Durante la madrugada el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que para la mañana se prevé un incremento de la nubosidad, pasando a estar mayormente nublado.
El cambio de tiempo se consolidará a partir de la tarde, momento en que el termómetro alcanzará su marca máxima de 19°C y comenzará la probabilidad de chaparrones. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán inestables con presencia de lluvias aisladas.
El clima para el cierre del fin de semana y el inicio de la siguiente
Para quienes tengan planes al aire libre durante los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un marcado descenso de las temperaturas mínimas y mejores condiciones hacia el inicio de la semana laboral: en lo que respecta al domingo 25 de octubre, se prevé una jornada aún más fresca, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que solo llegará a los 16°C.
En tanto, la semana comenzará con una mañana fría, registrando una mínima de 7°C. Sin embargo, con el correr del día las condiciones mejorarán y la máxima alcanzará los 18°C.
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