Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El pronóstico extendido del organismo nacional no espera más lluvias para el correr de la semana. De esta manera, el miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.