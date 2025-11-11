Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 11 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada pasada por agua, con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con el posible regreso de lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluso tenía alertas meteorológicas.
El SMN ratificó que este martes regresan las precipitaciones al AMBA. El organismo informó que será una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El pronóstico extendido del organismo nacional no espera más lluvias para el correr de la semana. De esta manera, el miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
