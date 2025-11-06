MinutoUno

Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes este viernes

De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes estará pasado por agua. Enterate todos los detalles del clima acá.

Este viernes 7 de noviembre marca el regreso de la inestabilidad climática al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido la llegada de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo que afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en el cierre de semana.

A qué hora serán las precipitaciones más fuertes este viernes

Las precipitaciones más intensas se harán sentir a partir de la tarde, con el pico esperado para después de las 14 horas. No obstante, el SMN advierte que ya durante el transcurso de la mañana podrían registrarse lloviznas en diversos puntos de la región.

Cabe señalar que, esta jornada gris e inestable, el termómetro oscilará entre los 14 y 19 grados, con viento proveniente del sector Este de manera predominante. Para el sábado, las lluvias tendrán un leve impacto en las térmicas: la mínima rondará los 11 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 20.

Ya para el domingo, se espera que las temperaturas vayan en aumento, con 24 grados de máxima, lo que subirá aún más el lunes, cuando se registren 26 grados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Además, el SMN destacó que las temperaturas agradables se mantendrían durante toda la semana.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias de este viernes

