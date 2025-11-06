Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 6 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima para el AMBA, acompañado de temperaturas agradables.
Se mantiene por segundo día consecutivo el buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con la inestabilidad acechando, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se prevé que el jueves se mantenga a estabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado en la mañana y a nublado en la tarde y noche; acompañado de marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Si bien el SMN prevé un cierre de semana con estabilidad, ahora cambió el pronóstico para el AMBA, y el viernes estaría pasado por agua. Hay probabilidades de lloviznas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 13 y 19 grados.
En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances se concentran en horas de la tarde y noche, y podría haber precipitaciones para la mañana.
En cuanto al fin de semana, el SMN estima que regrese el buen clima, con un sábado que tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde; con marcas de entre 10 y 25 grados.
