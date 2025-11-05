Vuelven las tormentas a Buenos Aires: qué día de esta semana lloverá nuevamente

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires: los detalles del SMN

Según el pronóstico del SMN, este viernes 7 de noviembre habrá lloviznas durante la mañana, mientras que durante la tarde/noche se presentarán lluvias aisladas, en lo que -sin dudas- será una jornada gris e inestable. En tanto, el termómetro de esta jornada oscilará entre los 14 y 19 grados.