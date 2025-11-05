Vuelven las tormentas a Buenos Aires: qué día de esta semana lloverá nuevamente
Tras las precipitaciones de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de un nuevo frente de lluvias para el AMBA.
Tal como lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, al parecer, este cambio no ocasionará un descenso en la temperatura sino que, por el contrario, el termómetro irá en aumento durante el fin de semana.
De todos modos, el organismo emitió sus advertencias y recomendaciones ante la inestabilidad prevista para la jornada de mañana.
Vuelven las lluvias a Buenos Aires: los detalles del SMN
Según el pronóstico del SMN, este viernes 7 de noviembre habrá lloviznas durante la mañana, mientras que durante la tarde/noche se presentarán lluvias aisladas, en lo que -sin dudas- será una jornada gris e inestable. En tanto, el termómetro de esta jornada oscilará entre los 14 y 19 grados.
Hacia el sábado, se espera que las condiciones climáticas mejoren, con una temperatura mínima que rondará los 11 grados y una máxima que apenas tocará los 20. Con cielo parcialmente nublado y viento soplando del Sudeste, esta jornada será el inicio del mejoramiento del tiempo.
Para el domingo, la máxima subirá a 24 grados, asegurando una jornada mucho más primaveral. El cielo estará algo nublado y el viento soplará desde el Noroeste, inicialmente, para luego hacerlo desde el Oeste. Al menos hasta el martes próximo, porteños y bonaerenses podrán descansar en que no habrá nuevas precipitaciones.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario