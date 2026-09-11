Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana inestable, que tendrá su comienzo en las lluvias de este viernes y sábado.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deja atrás los días agradables para adentrarse en un fin de semana sumamente inestable: de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas sacudirán a porteños y bonaerenses desde esta noche y todo el sábado inclusive.
Lo que ya ha comenzado en la noche de este viernes tendrá su continuación mañana sábado, cuando las precipitaciones se intensifiquen.
Cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre: más lluvias
El fin de semana comenzará con condiciones meteorológicas inestables y un marcado descenso de la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Para este sábado 12 de septiembre se espera una jornada fría, gris y con precipitaciones intermitentes a lo largo de casi todo el día.
Según los datos del pronóstico, los termómetros marcarán marcas escasas durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de apenas 12 °C.
Cabe señalar que las lluvias dirán presente desde las primeras horas de la jornada y recién darán un respiro hacia el cierre de la noche. Durante la madrugada, se registrarán chaparrones de variada intensidad, marcando el inicio de la inestabilidad.
Luego, hacia la mañana y la tarde el tiempo se mantendrá inestable con la presencia constante de lluvias aisladas que obligarán a salir con paraguas y abrigo. Finalmente, hacia el final del día las precipitaciones cesarán, dejando un cielo mayormente nublado y un ambiente bastante fresco.
La tendencia hacia el domingo mantendrá el ambiente frío, con una mínima proyectada de 6 °C y máxima de 13 °C, aunque ya sin precipitaciones en el horizonte.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Para todos los usuarios que necesiten transitar por la región, se puede seguir en vivo el avance de la tormenta y las lluvias fuertes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través del radar interactivo de la plataforma Windy.
Alerta por tormentas y granizo: las advertencias del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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