Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes en Buenos Aires

Luego, hacia la mañana y la tarde el tiempo se mantendrá inestable con la presencia constante de lluvias aisladas que obligarán a salir con paraguas y abrigo. Finalmente, hacia el final del día las precipitaciones cesarán, dejando un cielo mayormente nublado y un ambiente bastante fresco.

La tendencia hacia el domingo mantendrá el ambiente frío, con una mínima proyectada de 6 °C y máxima de 13 °C, aunque ya sin precipitaciones en el horizonte.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Para todos los usuarios que necesiten transitar por la región, se puede seguir en vivo el avance de la tormenta y las lluvias fuertes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través del radar interactivo de la plataforma Windy.

Alerta por tormentas y granizo: las advertencias del SMN