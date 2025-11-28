Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: hasta cuándo se esperan tormentas en el AMBA
Se esperan lluvias durante el último fin de semana de noviembre en el AMBA, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y tormentas para gran parte de la jornada de este sábado 29 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
Pero las precipitaciones en la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no solo se producirán este sábado: también se esperan tormentas durante la jornada del domingo y el primer día hábil de diciembre, el lunes que viene, se espera que inicie con chaparrones durante la madrugada.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
