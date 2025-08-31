Alerta por lluvias con granizo este lunes en Buenos Aires: hora de las tormentas más fuertes en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias en el AMBA y varias provincias más para el primer día de septiembre.
La Tormenta de Santa Rosa no se irá rápidamente de la zona del AMBA ni de varias provincias del país, que este lunes 1 de septiembre de 2025 estarán bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, con posible caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las últimas horas.
Además del AMBA, también están bajo alerta amarilla este primer día del noveno mes del año el resto de la provincia de Buenos Aires, más Entre Ríos y partes de Corrientes, Chaco y Santa Fe.
Lluvias y granizo: informe del SMN
Lo peor de las lluvias de este lunes primero de septiembre se darán durante la madrugada aunque no se descarta un chaparrón fuerte en horas de la mañana.
Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
