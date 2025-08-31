Alerta NARANJA por lluvias, heladas y granizo: los detalles

Cambios en el clima para la semana

A partir del martes, un frente frío proveniente de la Patagonia, con nevadas en la cordillera, ingresará en la franja central del país. Este fuerte descenso térmico se sentirá con mayor intensidad el miércoles 3 de septiembre. El enfriamiento se acentuará en la segunda mitad de la semana, con el probable retorno de heladas matinales en la región Pampeana para los amaneceres del jueves 4 y el viernes 5.