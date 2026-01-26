Cuándo llegan las ricas lluvias que traerán jornadas otoñales tras la ardorosa ola de calor
Luego de un martes sofocante, llegan las lluvias y el descenso térmico a Buenos Aires. Mirá el pronóstico del tiempo completo para lo que resta de la semana.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas tras un inicio de semana agobiante. Si bien para este martes 27 de enero se espera que el termómetro toque los 33°C con una mínima de 25°C, las lluvias pondrá fin a la ola de calor en cuestión de horas.
Según el pronóstico del tiempo, el cielo se presentará parcialmente nuboso durante la mañana y con nubes y claros hacia el mediodía. Sin embargo, la situación desmejorará hacia la tarde con la llegada de tormentas, acompañadas por vientos del sector sur a 11 km/h. Este fenómeno será la antesala de un alivio térmico que se consolidará a mitad de semana.
Cuándo llegan las lluvias y bajan las temperaturas
El miércoles 28 de enero será el día del cambio. El pronóstico anticipa una jornada con nubes y claros durante la madrugada y la mañana , pero con lluvia débil prevista para la tarde. Esta inestabilidad provocará un descenso en la temperatura máxima, que se ubicará en los 28°C, mientras que la mínima será de 23°C.
Vientos: Soplarán desde el sudeste a una velocidad constante de entre 9 y 10 km/h.
Humedad: Se mantendrá elevada, rondando el 75% durante la tarde.
Cómo sigue el tiempo el fin de semana
Hacia el jueves 29 de enero, las condiciones tenderán a estabilizarse. Se espera un día con nubes y claros por la mañana y cielo despejado hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 22°C y los 30°C , permitiendo disfrutar de una jornada más agradable sin precipitaciones a la vista.
El viernes 30 de enero se presentará con cielo despejado durante casi todo el día. La marca térmica máxima se ubicará en los 29°C y la mínima en 23°C , con vientos leves del sector este.
Para el fin de semana, el tiempo se mantendrá estable. Tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero, el cielo estará despejado y las temperaturas máximas se mantendrán en 29°C , ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre antes de un nuevo repunte del calor previsto para el lunes siguiente.
