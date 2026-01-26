Cuándo llegan las ricas lluvias que traerán jornadas otoñales tras la ardorosa ola de calor

image El martes llegarían las lluvias (Captura de Meteored)

Cuándo llegan las lluvias y bajan las temperaturas

El miércoles 28 de enero será el día del cambio. El pronóstico anticipa una jornada con nubes y claros durante la madrugada y la mañana , pero con lluvia débil prevista para la tarde. Esta inestabilidad provocará un descenso en la temperatura máxima, que se ubicará en los 28°C, mientras que la mínima será de 23°C.