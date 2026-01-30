Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy viernes a varias zonas del país: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este viernes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable sigue este viernes en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este viernes 30 de enero para regiones de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
En zonas de Mendoza y Neuquén, el aviso sube a alerta naranja debido a la magnitud de los posibles fenómenos.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
En zonas con alerta amarilla, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual; mientras que para las regiones en alerta naranja, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de varias jornadas con buen clima, y cuando las temperaturas se tornaron más agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría registrar lluvias y tormentas en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional espera un viernes con cielo mayormente nublado, y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y chaparrones en la noche, junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario