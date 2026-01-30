Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy viernes a varias zonas del país: qué dice el SMN

En zonas con alerta amarilla, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual; mientras que para las regiones en alerta naranja, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de varias jornadas con buen clima, y cuando las temperaturas se tornaron más agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría registrar lluvias y tormentas en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional espera un viernes con cielo mayormente nublado, y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y chaparrones en la noche, junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.