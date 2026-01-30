Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 30 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional espera un cierre de semana en el AMBA signado por las lluvias. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con buen clima, y cuando las temperaturas se tornaron más agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría registrar lluvias y tormentas en el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional espera un viernes con cielo mayormente nublado, y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y chaparrones en la noche, junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para iniciar el fin de semana, el sábado se presenta con condiciones similares: cielo mayormente nublado entre la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El domingo, de acuerdo con el SMN, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que trepará hasta los 31.
Del mismo modo, la nueva semana también iniciaría sin lluvias a la vista. El organismo espera un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso: entre 23 y 32 grados.
Para el martes, entonces, se pronostica el regreso del calor extremo, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas que oscilarán entre 24 y 34 grados.
