Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga, por cuántos días y qué pasa con el calor
Los pronosticadores prevé una inminente llegada de las lluvias al AMBA, luego de varias jornadas con calor. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Se va terminando enero con una de las semanas más calurosas del año, y luego de algún amague de inestabilidad, el pronóstico del sitio especializado Meteored mantiene sus probabilidades de lluvias, que vendrían de la mano de un leve descenso de las temperaturas.
Ya sin calor extremo, el jueves transcurrió con buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado; y temperaturas agradables, entre 20 grados de mínima y 30 de máxima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La tendencia térmica podría mantenerse durante el cierre y el fin de semana, siempre de acuerdo con el organismo nacional. En tanto, Meteored tiene probabilidades de nuevas precipitaciones para el AMBA.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA y cómo sigue el calor
Según el afianzado pronóstico de Meteored, el viernes 30 de enero será la fecha en que regresen las precipitaciones al AMBA. Se mantienen las 40% de probabilidades de lluvia débil, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía.
Sin embargo, el sitio especializado no coincide con el SMN, que sigue sin prever clima inestable para el cierre de la semana, ni para los días siguientes. De esta manera, el organismo tiene al viernes como una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado desde la mañana; junto a temperaturas de entre 22 y 29 grados.
Para iniciar el fin de semana, el sábado se presenta con condiciones similares: cielo mayormente nublado entre la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El domingo, de acuerdo con el SMN, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que trepará hasta los 31.
Del mismo modo, la nueva semana también iniciaría sin lluvias a la vista. El organismo espera un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso: entre 23 y 32 grados.
Para el martes, entonces, se pronostica el regreso del calor extremo, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas que oscilarán entre 24 y 34 grados.
