Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga, por cuántos días y qué pasa con el calor

Sin embargo, el sitio especializado no coincide con el SMN, que sigue sin prever clima inestable para el cierre de la semana, ni para los días siguientes. De esta manera, el organismo tiene al viernes como una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado desde la mañana; junto a temperaturas de entre 22 y 29 grados.

Para iniciar el fin de semana, el sábado se presenta con condiciones similares: cielo mayormente nublado entre la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 20 y 31 grados.

El domingo, de acuerdo con el SMN, se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que trepará hasta los 31.

Del mismo modo, la nueva semana también iniciaría sin lluvias a la vista. El organismo espera un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso: entre 23 y 32 grados.

Para el martes, entonces, se pronostica el regreso del calor extremo, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas que oscilarán entre 24 y 34 grados.