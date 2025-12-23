El temporal paralizó Aeroparque y generó demoras y cancelaciones en la previa de Navidad
Las intensas lluvias y actividad eléctrica obligaron a suspender las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Se registraron desvíos, reprogramaciones y demoras generalizadas en una jornada de alto movimiento por los viajes de las fiestas.
El temporal que afectó en las últimas horas a la Ciudad de Buenos Aires y provocó la paralización de las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, con múltiples cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en la antesala de la Nochebuena.
La actividad en la terminal aérea se vio severamente afectada por las condiciones meteorológicas adversas, lo que generó demoras generalizadas y momentos de tensión entre los pasajeros. El impacto se produjo en una jornada de alto movimiento por los viajes vinculados a las Fiestas, apenas horas después de la suspensión del paro de controladores aéreos.
De acuerdo con los protocolos de seguridad aeroportuaria, la intensa lluvia, la actividad eléctrica y la baja visibilidad obligaron a interrumpir la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista. Esta situación derivó en un efecto en cadena que alcanzó tanto a los vuelos con destino al interior del país como a los arribos previstos para la tarde de este martes.
El fenómeno climático se desarrolló de manera repentina y sorprendió a los servicios de rampa. En la zona de la Costanera, la visibilidad se redujo a pocos metros, lo que llevó a que varias aeronaves permanecieran en posiciones de espera o fueran desviadas a aeropuertos alternativos, principalmente Ezeiza, que también opera con demoras.
Desde las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas que operan en Aeroparque, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmar, emitieron una serie de recomendaciones ante la persistencia de la inestabilidad climática.
Temporal: recomendaciones oficiales
-
Consultar el estado del vuelo: verificar previamente la información en los sitios web oficiales de las aerolíneas o de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse al aeropuerto.
Prever demoras en la reprogramación: debido a la alta ocupación típica de estas fechas, la reubicación de pasajeros podría extenderse más de lo habitual.
Qué pronostica el SMN para Nochebuena
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que haya también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.
Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario