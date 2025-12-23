El temporal paralizó Aeroparque y generó demoras y cancelaciones en la previa de Navidad

Temporal: recomendaciones oficiales

Consultar el estado del vuelo : verificar previamente la información en los sitios web oficiales de las aerolíneas o de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse al aeropuerto.

Prever demoras en la reprogramación: debido a la alta ocupación típica de estas fechas, la reubicación de pasajeros podría extenderse más de lo habitual.

Qué pronostica el SMN para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que haya también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.

Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas