Autos flotando en Villa Ballester: las impresionantes imágenes del temporal en el AMBA
Las fuertes tormentas que sacuden a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerenses ya hicieron estragos en diferentes localidades. Mirá.
Una feroz tormenta sacude al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocando estragos en el tránsito e inundaciones en diferentes localidades bonaerenses. Una de las que peor la está pasando es Villa Ballester, de donde se registraron videos con autos flotando, que fueron compartidos por los ciudadanos de ese lugar.
Las impresionantes imágenes ya recorren las redes sociales, dando cuenta de la magnitud del temporal que vive por estas horas la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Sin lugar a dudas, se trata de un fenómeno que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pudo prever.
Aunque se esperaba que el clima estuviera inestable en la previa a Nochebuena, no se anticipaba semejante tormenta.
Se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a ceder hacia el final de la noche, permitiendo que el agua drene. Sin embargo, el suelo saturado y el caos vehicular persisten como los principales problemas para quienes regresan a sus hogares en este cierre de martes.
Qué pronostica el SMN para Nochebuena
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que haya también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.
Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario