Autos flotando en Villa Ballester: las impresionantes imágenes del temporal en el AMBA

Qué pronostica el SMN para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que haya también tormentas en la noche en que todas las familias se reúnes para celebrar Navidad. En este sentido, el organismo detalló que la Nochebuena estará marcada por tormentas hacia la noche, aunque también podría haber chaparrones durante la tarde.

Esto será una climática respuesta a tanto calor: el termómetro de este 24 de diciembre oscilará entre los 23 y 34 grados, volviéndose una jornada insoportable.

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.