Mar del Plata: la extraña hipótesis sobre la muerte de dos hermanos que vivían juntos

"Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo los dos personas”, indicó una fuente oficial consultada por el portal marplatense 0223.

Según el medio antes mencionado, las víctimas fueron identificadas como Guillermo (72) y Alberto Márquez (74). Además, los cadáveres no presentaban signos de violencia, así como tampoco los ingresos a la casa fueron violentados.

Después de llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda se acercó al domicilio y luego de que da a la calle recorrieron el pasillo, llegaron al inmueble y constataron la presencia de los dos cuerpos sin vida. Según el testimonio de la prima de los hermanos Márquez, aseguró haber perdido el contacto con ellos el pasado 6 de agosto.

Personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas. La principal hipótesis de las autoridades es que se trató de una muerte natural, aunque la investigación continúa.