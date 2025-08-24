Mar del Plata: la extraña hipótesis sobre la muerte de dos hermanos que vivían juntos
Las víctimas fueron identificadas como Guillermo y Alberto Márquez, de 72 y 74 años, respectivamente.
Se dio a conocer una extraña hipótesis detrás de la muerte de dos hermanos de 72 y 74 años, que fueron encontrados sin vida en la casa que compartían en la ciudad de Mar del Plata. Todo comenzó este viernes por la noche durante un operativo policial en una casa, ubicada en la calle Rawson al 2700, a partir de la de denuncia de una vecina que dijo que los hermanos llevaban varios días sin responder los mensajes.
Las víctimas fueron identificadas como Guillermo y Alberto Márquez, quienes tomaban medicación para epilepsia y depresión. Una prima indicó que no habían tenido contacto con la familia desde el 6 de agosto, según informó el portal 0223.
Las primeras investigaciones de la Policía Científica determinaron que ambos murieron por causas naturales y señalaron que un factor, que pudo haber influido, fueron las condiciones en las que los hermanos vivían desde hace tiempo.
Esta hipótesis se fortaleció tras el recorrido de los efectivos por la casa, donde constataron que los cuerpos no presentaban signos de violencia y, aunque se observó cierto desorden acumulado, no hallaron cerraduras forzadas.
En la revisión de la propiedad trabajaron agentes del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría Segunda, mientras que personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas.
"Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo los dos personas”, indicó una fuente oficial consultada por el portal marplatense 0223.
Después de llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda se acercó al domicilio y luego de que da a la calle recorrieron el pasillo, llegaron al inmueble y constataron la presencia de los dos cuerpos sin vida. Según el testimonio de la prima de los hermanos Márquez, aseguró haber perdido el contacto con ellos el pasado 6 de agosto.
Personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas. La principal hipótesis de las autoridades es que se trató de una muerte natural, aunque la investigación continúa.
