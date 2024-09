Mar del Plata: habló la mujer que rescató a su nieta de una red de trata

La mujer relató que luego los hombres le dijeron a su nieta que tenía que trabajar de prostituta. "Le pagaron y lo tuvo que hacer. Le sacaron el teléfono y lo manejaba otra persona que me mandaba mensajes haciéndose pasar por ella para que me quedara tranquila".

Qué dijo la mujer que rescató a su nieta de una red de trata en Mar del Plata

RESCATE TRATA MAR DEL PLATA

Esto ocurrió el 22 de enero, cuando la joven habló con una mujer para hacer un trueque de ropa a través de Marketplace. Quedaron encontrarse en la esquina de Avenida Constitución y Della Paolera. Finalmente, se encontraron y, en el momento en el que intercambiaban la ropa, una camioneta se frenó y la secuestró.

La adolescente no recuerda nada, pero sabe que le taparon la boca con un algodón y cuando despertó estaba en un departamento llena de personas desconocidas. La mujer que conoció por Facebook le dijo que debían trabajar.

"Empecé por el intermedio de una amiga que mi nena le había dicho que por favor me dijera que necesitaba ayuda. Fui a la policía pero no me dio respuesta, decían que era un capricho adolescente. Saqué fuerzas y actué sola", relató Faniana.

Luego la mujer relató cómo se infiltró para salvar a su nieta. “Me senté a pensar a ver qué podía hacer para rescatarla. Ahí se me ocurrió cambiar mi foto de perfil, me puse la de una mujer de 21 años con pollerita cortita y en pose, y me sumé al grupo”, contó y recordó "me ofrecían drogas y de todo".

Después, le habló un hombre y fue ahí como entabló contacto con la red de trata. “En un momento empiezo a hablar con uno de los chicos. Me invita a un hotel, a un café, a drogarme. Yo todo le decía que sí. Después me dice que iban a hacer una ‘joda’ en Libertad al 4870″, relató. Con la dirección exacta de dónde supuso que estaba su nieta, decidió actuar.

El 16 de febrero por la noche, Fabiana fue hasta al edificio señalado con la intención de meterse y rescatar a la adolescente. “Fui a eso de las 21. Pasé por la puerta con mi auto y no vi nada. Había gente que entraba y salía, pero ninguna de esas personas era mi nena. Decidí ir a la comisaría y avisar que sabía dónde estaba. Me acompañó el jefe de calle en un patrullero”, contó.

“Mientras los policías golpeaban un portón, yo daba vueltas con mi camioneta por la zona. Le había pedido al hermano mayor de mi nieta que me acompañara. No terminé de estacionar mi auto sobre la estación de servicio en Constitución y la vimos. El hermano se bajó corriendo y me la trajo. Fue una luz. La agarró del brazo y la metió. Tiré el asiento para atrás y le dije ‘acostate, acostate, acostate’ y salí rápido. Ella estaba muy drogada”, relató sobre el momento del dramático rescate.

Y finalizó: “Ella no sabía ni dónde estaba. No podía hablar, no sabía qué había pasado, estaba muy drogada. Estaba vestida muy provocativa, como una chica que ejercía prostitución en la calle. De top, corpiño, calza engomada y una zapatilla, toda crota, toda rota. Así la encontré yo a mi nena”.

Ahora, meses después de haber liberado a su nieta, la mujer denunció que está recibiendo amenazas pro Instagram. "Suben fotos de mi nieta diciendo que yo la mandé a trabajar ahí y que yo soy una vieja loca", contó la mujer.

El único detenido por el hecho es Gabriel Sánchez, un hombre de 30 años acusado de ser el cabecilla de la organización que funciona en Mar del Plata. Está preso en la Policía Federal Argentina DUOF Pinamar, un lugar de tránsito, aunque se prevé que si lo condenan sea trasladado a un penal de Buenos Aires.

La fiscal Laura Elena Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federa N°1 de Mar del Plata, lo imputó por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes, más abuso sexual agravado con acceso carnal”.