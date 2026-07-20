Mar del Plata: atropelló a un hombre con el auto y descubrieron que tenía licencia de conducir trucha
La conductora del auto en infracción se llevó puesta a varias personas en el centro de Mar del Plata. Luego se supo que no estaba autorizada a manejar.
La Policía bonaerense detuvo este lunes a una mujer de 54 años que atropelló con su auto a por lo menos dos hombres en una estación de servicio del centro de Mar del Plata. Al revisar sus documentos los oficiales descubrieron que su licencia de conducir era apócrifa.
El llamado de emergencia entró al 911 durante la tarde de este lunes, cuando una mujer protagonizó con su Peugeot 206 la horrible secuencia en una estación de servicio ubicada en la esquina de Catamarca y Moreno.
Primero el Peugeot chocó contra un Nissan y luego dio de lleno contra dos personas que caminaban por la calle.
Las imágenes de la secuencia -registradas por la cámara de seguridad de la estación de servicio- no tardaron en volverse viral y en llegar a medios de Mar del Plata como 0223.com.
Según informó el medio marplatense, la víctima más afectada fue un hombre de 52 años a quien la conductora atropelló con su auto para luego arrastrarlo varios metros sobre el playón.
El hombre sufrió politraumatismos de cráneo grave con pérdida de conocimiento, por lo que tuvo que ser trasladado en código rojo por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde sigue internado.
La persona que se ve junto al hombre en el video tiene 15 años y también sufrió golpes y lesiones por el impacto del auto, por lo que la llevaron a la Clínica Colón.
Mientras tanto, testigos del evento relataron lo ocurrido a los agentes de Tránsito Municipal, quienes a su vez secuestraron el Peugeot porque la mujer no tenía la documentación habilitante.
La conductora quedó detenida por lesiones culposas y falsificación de documento público, por lo que fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50 324, en Batán.
Ya está notificada de la apertura de la causa.
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