Mar del Plata: atropelló a un hombre con el auto y descubrieron que tenía licencia de conducir trucha

El hombre sufrió politraumatismos de cráneo grave con pérdida de conocimiento, por lo que tuvo que ser trasladado en código rojo por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde sigue internado.

La persona que se ve junto al hombre en el video tiene 15 años y también sufrió golpes y lesiones por el impacto del auto, por lo que la llevaron a la Clínica Colón.

Mientras tanto, testigos del evento relataron lo ocurrido a los agentes de Tránsito Municipal, quienes a su vez secuestraron el Peugeot porque la mujer no tenía la documentación habilitante.

La conductora quedó detenida por lesiones culposas y falsificación de documento público, por lo que fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50 324, en Batán.

Ya está notificada de la apertura de la causa.