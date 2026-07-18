Un delincuente entró a robar a un almacén en Mar del Plata y el empleado se defendió a botellazos

El joven se rió y le respondió: “¿Qué?“. Un segundo después, se levantó de golpe y tomó una botella de vino que se encontraba en el mostrador. Agarró al delincuente de la campera que tenía puesta y lo amenazó con pegarle un botellazo.

Según su testimonio, el delincuente se acercó y le dijo “dame toda la guita”. Bruno respondió primero con incredulidad, luego lo enfrentó: “Lo agarré de la campera y lo primero que vi fue la botella. Se me pasó por la cabeza en el momento y lo hice”, afirmó en diálogo con Canal 8.

El ladrón se desesperó e intentó alejarse. “Te estaba descansando, te estaba descansando”, le dijo, mientras se tapaba la cara con las manos. Bruno le pegó en el rostro y, luego, el delincuente logró zafarse de su agarre y correr hacia la vereda.

Sin embargo, el empleado continuó con la persecución y volvió a tomarlo de la vestimenta.

La secuencia continuó en la vereda donde el trabajador logró llevarlo hasta el piso. Sin embargo, el ladrón logró escapar antes de que llegara la policía. Ambos cayeron en medio del vino derramado y, en ese momento, el empleado propinó algunos golpes antes de que el sospechoso lograra escapar. “En la vereda quiso salir corriendo y lo hago chocar con un tablero. Antes de caernos le pego el botellazo en la nuca, pero se rompe en el piso. Nos caímos, nos resbalamos y se me escapó”, sintetizó Bruno.

El empleado señaló que el sospechoso sería conocido en la zona y que ya habría intentado robar en otros comercios del barrio. “Las chicas lo conocen y me parece que ya había intentado robarle a una de ellas. Ya está medio visto por el barrio”, comentó.