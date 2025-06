Mar del Plata: las imágenes del trágico incendio en Camet

En este contexto, familiares de la víctima apuntaron contra la dueña del terreno por el incidente, Marisol, otra de las afectadas, contó cómo se desencadenó el incendio: "Mi marido tenía que ir a trabajar más tarde y escuchó los gritos. Mi padrastro ayudó a salir a Belén (esposa de Valiente). La culpa no es de nadie, fue un accidente que no se pudo haber evitado. Mi marido fue el que quiso ayudar pero ya fue tarde. Diego se pudo despedir, le dijo 'te amo' a Belén y se desmayó. Mi padrastro ayudó a sacarla a ella, que lo tenía agarrado de la mano".

incendio felix camet.mp4

La mujer, hija de la propietaria del lugar, explicó a medios locales que le había cedido esa casa a Diego Valiente cuando llegó a la ciudad porque era más grande: "Estaban las paredes forradas con madera y aislante para que no pase el frío. El baño lo refaccionamos. Fuimos a averiguar a bomberos pero no están todavía los resultados de las pericias sobre cómo ocurrió el incendio. No es verdad que nadie estuvo, nosotros fuimos a socorrer", detalló.

"Fue un accidente. No había ninguna conexión ilegal. Yo vivía ahí. Cuando Diego quería venir a vivir a Mar del Plata yo le dije a mi mamá: te dejo la casa. No fue culpa de nosotros", comentó Marisol, que perdió todo y se tuvo que mudar a la casa de un familiar, al igual que su hermano, que vivía en la otra casa afectada.

Incendio Mar del Plata 2

Y concluyó: "Nosotros vamos a arreglarlas como podemos, con nuestro esfuerzo, porque mi casa no se puede habitar. No hicimos campañas pero aceptamos donaciones especialmente para mi hermano y su hijo, porque no quedó nada de su casa. Tenemos mucha gente conocida que nos han ayudado, mis nenes van a club, la gente que nos quiere, de buen corazón, nos ayuda, nunca lucraríamos con algo así, Diego era nuestro amigo y mis hijos trataban a los suyos como primos".

Trágico incendio en Mar del Plata: ¿Qué ocurrió?

El lunes 27 de mayo, se desató un voraz incendio en un terreno ubicado en el barrio Félix U. Camet de Mar del Plata, dónde se vieron afectadas tres casas. En ese contexto, Diego Valiente ingresó en reiteradas oportunidades para salvar a su mujer y sus cinco hijo, pero terminó falleciendo por inhalación de humo.

En el lugar se generó un intenso operativo de rescate y atención médica de emergencia, y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio y si hubo factores que propiciaron su rápida propagación o simplemente se trató de un accidente.

Belén, la pareja de la víctima, junto a sus cinco hijos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Allende y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) por haber inhalado humo y sufrir quemaduras leves. Afortunadamente, la mayoría evolucionó favorablemente, la única que permanece internada es la beba de un año, que debió ser trasladada al Materno Infantil al hospital Sor María Ludovica de La Plata.

El hombre de 30 años logró sacar a cada uno de sus hijos de la vivienda antes de descompensarse por el humo. Valiente trabajaba en un taller mecánico en el turno nocturno y se había mudado hacía dos meses con su familia a Mar del Plata desde Alejandro Korn, en busca de una vida más tranquila.

Frente a lo sucedido, vecinos y allegados de las tres familias organizaron colecta de ropa y calzado ya que se habían quedado "con los puesto".