Cómo está el clima en Mar del Plata durante el inicio del fin de semana largo
Muchos se preguntan por el tiempo en La Feliz ante la posibilidad de hacerse una escapada.
Mar del Plata presenta este sábado una lluvia débil con una temperatura de 10°C y una sensación térmica de 7°C debido a los vientos del sur
La probabilidad de precipitaciones para las próximas horas en La Feliz es de un 72%, en tanto que las condiciones meteorológicas seguirán inestables y frías hacia la tarde noche.
Defensa Civil reportó incidentes por ráfagas de viento que pueden superar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en la vía pública.
Pronóstico extendido para Mar del Plata
Las condiciones mejorarán notablemente a partir de mañana domingo con cielo despejado y una temperatura máxima prevista de 11°.
Para el lunes feriado la temperatura máxima prevista es de 13° y la jornada se presentaría completamente soleada.
Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de frío bajará la temperatura a 2 grados o menos en el AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un cierre de semana sumamente hostil para toda la zona metropolitana. Durante la tarde de este sábado, las precipitaciones irán ganando muchísima intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas de viento sur que superarán los cuarenta kilómetros por hora, provocando una abrupta caída térmica.
Las condiciones de tiempo inestable se extenderán con fuerza hasta la madrugada. Según los datos brindados por el reporte diario, se aguarda un cielo completamente cubierto y nublado, manteniendo altas probabilidades de precipitaciones débiles a lo largo de la noche con una sensación térmica de apenas 5 grados hacia las 23:00 horas. Estas fuertes ráfagas de aire polar del sector sur limpiarán la atmósfera metropolitana, pero dejarán un ambiente decididamente gélido.
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Para las jornadas de mañana domingo y el próximo lunes, las temperaturas continuarán descendiendo de forma muy pronunciada. Se prevén días mayormente despejados y soleados pero extremadamente fríos, con marcas térmicas oficiales que tocarán los 2 grados de mínima durante las primeras horas del día y apenas alcanzarán un pico de 10 a 13 grados de máxima por la tarde. Recién hacia mediados de la próxima semana los registros térmicos comenzarán a mostrar una leve y paulatina recuperación, logrando superar la barrera de los 15 grados.
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