Mar del Plata: un bebé murió de un paro cardiorrespiratorio e investigan qué ocurrió
El menor ingresó en estado crítico a un centro de salud y fue derivado en código rojo. Habría sufrido una obstrucción por leche materna.
Un bebé de tres meses murió este jueves por la noche luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El menor ingresó sin signos vitales al nosocomio y este viernes se llevará a cabo la autopsia para determinar las causas de su muerte.
Según informaron fuentes hospitalarias a 0223, el bebé ingresó cerca de las 19:30 al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ameghino, ubicado sobre la avenida Luro al 10.000. Los médicos constataron que se encontraba inconsciente, cianótico y con espuma en la cavidad bucal, por lo que comenzaron de inmediato las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Durante la asistencia, el personal de salud extrajo una importante cantidad de leche materna de las vías aéreas del menor. Mientras continuaban los esfuerzos por estabilizarlo, se solicitó una ambulancia del SAME en código rojo para su traslado al Hospital Materno Infantil.
A pesar del operativo de emergencia, el bebé llegó al centro asistencial sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.
La autopsia determinará las causas de la muerte
Fuentes oficiales indicaron que durante las primeras horas de este viernes se realizará la autopsia para establecer con precisión qué provocó la muerte del bebé.
Ante la gravedad del hecho, intervino la Justicia y se ordenó la realización de una autopsia para determinar con exactitud qué provocó la muerte. Los estudios forenses serán fundamentales para establecer si existió alguna condición médica previa o algún otro factor que haya desencadenado el desenlace fatal.
Fuentes oficiales señalaron además que el niño había atravesado un episodio de características similares días atrás, motivo por el cual también había requerido atención médica. Esa circunstancia forma parte de las líneas de investigación que buscan reconstruir lo sucedido y aportar respuestas sobre un caso que ha generado gran impacto en la comunidad marplatense.
Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para reconstruir las circunstancias del caso y confirmar las causas del fallecimiento.
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