Mar del Plata: un bebé murió de un paro cardiorrespiratorio e investigan qué ocurrió

Ante la gravedad del hecho, intervino la Justicia y se ordenó la realización de una autopsia para determinar con exactitud qué provocó la muerte. Los estudios forenses serán fundamentales para establecer si existió alguna condición médica previa o algún otro factor que haya desencadenado el desenlace fatal.

Fuentes oficiales señalaron además que el niño había atravesado un episodio de características similares días atrás, motivo por el cual también había requerido atención médica. Esa circunstancia forma parte de las líneas de investigación que buscan reconstruir lo sucedido y aportar respuestas sobre un caso que ha generado gran impacto en la comunidad marplatense.

Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para reconstruir las circunstancias del caso y confirmar las causas del fallecimiento.