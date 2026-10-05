Mar del Plata: motochorros encerraron a un nene y le robaron la bicicleta
El robo ocurrió a plena luz del día y la víctima no se resistió. Investigan si el rodado fue puesto a la venta en una plataforma online.
Un nene de 11 años fue víctima de un cruel robo a plena luz del día cuando circulaba con su bicicleta en un barrio de la ciudad de Mar del Plata. En esas circunstancias, dos motochorros lo encerraron y, en cuestión de segundos, se llevaron el rodado. Los investigadores siguen la pista de una plataforma de venta online.
El hecho ocurrió ayer por la tarde, alrededor de las 16.15, sobre la calle 12 de Octubre al 9100, en el barrio El Gaucho, situado en la zona oeste de la localidad balnearia. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad privada de la cuadra.
Así fue el robo a un nene de 11 años en Mar del Plata
De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, el menor circulaba con su bicicleta por la calle cuando dos delincuentes a bordo de una moto se le acercaron rápidamente y le cerraron el paso para que no pudiera escapar.
En ese momento, el ladrón que viajaba como acompañante descendió de la moto y se dirigió rápidamente hacia la víctima, quien no opuso resistencia. Por el contrario, se limitó a levantar los brazos y a entregar su bicicleta.
Toda la secuencia duró apenas unos segundos. El delincuente levantó el rodado del piso, se subió y escapó pedaleando rápidamente detrás de su cómplice, que lideró la fuga a bordo de la moto.
Los gritos de los delincuentes al amedrentar a la víctima llamaron la atención de los vecinos, que salieron a ver qué sucedía. Al darse cuenta de la situación, uno de ellos corrió a auxiliar al menor, mientras le preguntaba qué había pasado.
"Está muy asustado": habló la madre de la víctima
"Me pidió salir a dar una vuelta porque el día estaba lindo y a los minutos lo asaltaron", contó la madre del chico en diálogo con 0223. Según indicó, luego del hecho se inseguridad, el nene "sigue muy asustado".
Según comentó la mujer, su hijo "no suele andar por la calle", pero quiso aprovechar la jornada para pasarla al aire libre: "Es un chico normal que quería disfrutar el día", se lamentó ante la inseguridad.
La investigación del hecho dio un giro a las pocas horas, cuando quienes tomaron conocimiento del caso advirtieron que la bicicleta se encontraba publicada en Marketplace, dato que podría aportar información para identificar a quienes participaron del robo e intentar recuperar el rodado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario