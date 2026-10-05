Mar del Plata: motochorros encerraron a un nene y le robaron la bicicleta

Los gritos de los delincuentes al amedrentar a la víctima llamaron la atención de los vecinos, que salieron a ver qué sucedía. Al darse cuenta de la situación, uno de ellos corrió a auxiliar al menor, mientras le preguntaba qué había pasado.

"Está muy asustado": habló la madre de la víctima

"Me pidió salir a dar una vuelta porque el día estaba lindo y a los minutos lo asaltaron", contó la madre del chico en diálogo con 0223. Según indicó, luego del hecho se inseguridad, el nene "sigue muy asustado".

Según comentó la mujer, su hijo "no suele andar por la calle", pero quiso aprovechar la jornada para pasarla al aire libre: "Es un chico normal que quería disfrutar el día", se lamentó ante la inseguridad.

La bicicleta que le robaron al nene

La investigación del hecho dio un giro a las pocas horas, cuando quienes tomaron conocimiento del caso advirtieron que la bicicleta se encontraba publicada en Marketplace, dato que podría aportar información para identificar a quienes participaron del robo e intentar recuperar el rodado.