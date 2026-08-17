Mar del Plata: robaron su comercio, se quedó a dormir para vigilar y mató a un adolescente

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagaran, quien deberá avanzar con distintas medidas para establecer qué ocurrió exactamente durante el intento de robo y si la respuesta del comerciante se produjo en las circunstancias que describió ante los investigadores.

El negocio se encuentra aproximadamente a 50 metros del lugar donde cayó muerto el adolescente. La autopsia fue programada para esta tarde y será uno de los elementos que permitirá determinar con precisión las características de las heridas sufridas por la víctima.

La causa por la muerte del adolescente fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, mientras que en paralelo comenzó otra investigación por “robo agravado en poblado y en banda”, destinada a determinar si efectivamente existió un intento de robo y quiénes participaron.

El comerciante deberá declarar ante la Justicia este lunes. Allí tendrá la posibilidad de ampliar su versión sobre los momentos previos y posteriores a los disparos. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre distintas evidencias obtenidas en el lugar, entre ellas el arma secuestrada, los resultados de las pericias realizadas por Policía Científica y la autopsia del adolescente fallecido.