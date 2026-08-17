Mar del Plata: robaron su comercio, se quedó a dormir para vigilar y mató a un adolescente
El comerciante había decidido dormir dentro de su local después de sufrir un robo la noche anterior. La Justicia investiga la secuencia.
Un comerciante de Mar del Plata quedó detenido luego de matar a tiros a un adolescente de 16 años durante la madrugada de este domingo. El hombre aseguró ante los investigadores que había disparado porque un grupo de jóvenes intentaba robarle la camioneta que estaba estacionada frente a su negocio. La Justicia busca determinar ahora cómo se desarrolló la secuencia y qué grado de participación tuvo cada una de las personas involucradas.
El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Champagnat y Saavedra, en el barrio Regional. Según informaron fuentes policiales, el dueño del local había tomado la decisión de pasar la noche dentro de su local debido a que había sufrido un robo durante la jornada anterior. Su intención, de acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, era permanecer allí para vigilar el comercio y evitar un nuevo ataque.
Durante la madrugada, habría observado movimientos sospechosos alrededor de su camioneta. De acuerdo con su declaración, un grupo integrado por seis jóvenes circulaba en tres bicicletas y pasó inicialmente frente al vehículo. Poco después, los jóvenes habrían regresado al lugar y uno de ellos habría intentado abrir una de las puertas de la camioneta.
Mar del Plata: el comerciante efectuó siete disparos
Ante esa situación, el comerciante tomó un arma y efectuó siete disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a un adolescente de 16 años, quien quedó tendido en la vía pública a pocos metros del comercio. Las heridas provocadas por el impacto fueron mortales y el joven murió en el lugar.
La Policía Científica trabajó durante la madrugada para levantar rastros y reconstruir la escena. Además, los investigadores secuestraron el arma que habría utilizado el comerciante, mientras que el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagaran, quien deberá avanzar con distintas medidas para establecer qué ocurrió exactamente durante el intento de robo y si la respuesta del comerciante se produjo en las circunstancias que describió ante los investigadores.
El negocio se encuentra aproximadamente a 50 metros del lugar donde cayó muerto el adolescente. La autopsia fue programada para esta tarde y será uno de los elementos que permitirá determinar con precisión las características de las heridas sufridas por la víctima.
La causa por la muerte del adolescente fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, mientras que en paralelo comenzó otra investigación por “robo agravado en poblado y en banda”, destinada a determinar si efectivamente existió un intento de robo y quiénes participaron.
El comerciante deberá declarar ante la Justicia este lunes. Allí tendrá la posibilidad de ampliar su versión sobre los momentos previos y posteriores a los disparos. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre distintas evidencias obtenidas en el lugar, entre ellas el arma secuestrada, los resultados de las pericias realizadas por Policía Científica y la autopsia del adolescente fallecido.
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