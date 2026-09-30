La crisis económica golpeó de lleno Mar del Plata: ola de despidos deja casi 200 familias en la calle
Una reestructuración dentro de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) incluye el cierre de tres edificios históricos de la ciudad de Mar del Plata.
Una reestructuración dentro de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) incluye el traspaso de tres edificios históricos de la ciudad de Mar del Plata, lo que dejará en la calle a 177 familias por despidos de personal de planta y contratado.
La reestructuración implica el cierre de una farmacia de IOSFA y dos hoteles, uno de los cuales es el Hotel Antártida, ubicado en la avenida Pedro Luro 2156, en pleno centro de Mar del Plata.
Frente a ese hotel se manifestaron este miércoles por la mañana los trabajadores afectados por la reestructuración, que ven venir los despidos a partir del 1o de octubre, fecha en que los edificios pasarán a estar administrados por la Armada Argentina y no por la obra social militar.
Como primera medida, este miércoles vencen los contratos de 85 empleados y todavía no hay certezas sobre renovaciones. El resto del personal es de planta, pero tampoco hay un plan anunciado en su caso aún a pesar de que pidieron varias veces mantener una reunión al respecto con las nuevas autoridades de los edificios.
"No sabemos si mañana los van a dejar trabajar", lamentó Diego Lencinas, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en declaraciones reproducidas por 0223.com, de Mar del Plata.
"No sabemos si mañana van a poder ingresar a trabajar a los hoteles porque ya no dependen de OSFA (la actual obra social de las Fuerzas Armadas, antes Iosfa), sino de la Armada. Para que puedan ingresar tiene que haber un trámite, que es el pase en comisión de servicio de todos los trabajadores, para que la Armada les permita el acceso. Y lo peor es que nadie dice nada", señaló.
El desembarco de la Armada como administradora de los hoteles y la farmacia supone problemas en el horizonte.
"La Armada nos ha dicho informalmente que ellos no se pueden hacer cargo de todos los trabajadores durante este año porque no los contemplan dentro del Presupuesto 2026", anticipó Lencinas.
En vez, el gremialista de ATE reconoció que "mencionaron que, en caso de que la OSFA les siguiera pagando el sueldo, se podría prever y evaluar la continuidad del funcionamiento de los hoteles, pero que no dependería de ellos, sino de la institución".
"Por eso le exigimos a la obra social que, ya que contempla a todos los trabajadores en el Presupuesto 2026, les siga garantizando la fuente laboral hasta el 31 de diciembre. Estos hoteles no dan pérdida, sino todo lo contrario", aseguró, en clara alusión a que la situación actual no es producto de la crisis económica.
Lencinas explicó que la situación se repite en otras ciudades del país porque la reestructuración es a nivel nacional, no sólo en Mar del Plata, y que en total hay "alrededor de 550" trabajadores, algunos con 40 años de antigüedad, "que ven peligrar fehacientemente su fuente laboral".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario