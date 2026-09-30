La crisis económica golpeó de lleno Mar del Plata: ola de despidos deja casi 200 familias en la calle

"No sabemos si mañana van a poder ingresar a trabajar a los hoteles porque ya no dependen de OSFA (la actual obra social de las Fuerzas Armadas, antes Iosfa), sino de la Armada. Para que puedan ingresar tiene que haber un trámite, que es el pase en comisión de servicio de todos los trabajadores, para que la Armada les permita el acceso. Y lo peor es que nadie dice nada", señaló.

Peligran los puestos de trabajo en los hoteles de las Fuerzas Armadas en Mar del Plata. Gentileza 0223.com

El desembarco de la Armada como administradora de los hoteles y la farmacia supone problemas en el horizonte.

"La Armada nos ha dicho informalmente que ellos no se pueden hacer cargo de todos los trabajadores durante este año porque no los contemplan dentro del Presupuesto 2026", anticipó Lencinas.

En vez, el gremialista de ATE reconoció que "mencionaron que, en caso de que la OSFA les siguiera pagando el sueldo, se podría prever y evaluar la continuidad del funcionamiento de los hoteles, pero que no dependería de ellos, sino de la institución".

"Por eso le exigimos a la obra social que, ya que contempla a todos los trabajadores en el Presupuesto 2026, les siga garantizando la fuente laboral hasta el 31 de diciembre. Estos hoteles no dan pérdida, sino todo lo contrario", aseguró, en clara alusión a que la situación actual no es producto de la crisis económica.

Lencinas explicó que la situación se repite en otras ciudades del país porque la reestructuración es a nivel nacional, no sólo en Mar del Plata, y que en total hay "alrededor de 550" trabajadores, algunos con 40 años de antigüedad, "que ven peligrar fehacientemente su fuente laboral".