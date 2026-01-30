Mar del Plata: un motociclista murió tras chocar contra un patrullero al intentar esquivar un control policial
La víctima tenía 22 años y la moto en la que viajaba se prendió fuego tras el impacto.
Un joven motociclista murió en Mar del Plata, al colisionar contra un patrullero en medio de una persecución iniciada por no respetar un control vehicular.
El episodio ocurrió este jueves en la intersección de avenida Luro y Angelelli, cuando el motociclista, al llegar a un control efectuado por la División de Automotores, optó por eludirlo y continuar su marcha.
La primera versión de los hechos señala que cerca de las 17 el motociclista de 22 años eludió un control que estaba desarrollando la División de Automotores de la Policía Bonaerense. A partir de esa negativa, los policías iniciaron una persecución por la avenida Luro y que se extendió por algunas cuadras.
Testigos citados por el diario La Capital, señalaron que el motociclista huyó hacia la rotonda del Hipódromo, pero luego retomó en el sentido contrario, es decir, de regreso a la avenida Champagnat.
Se lo vio haciendo zig zag por el carril central, que no tiene cantero divisorio para las dos manos. Apenas cruzó la calle Angelelli se produjo la colisión, en el carril por el que avanzaba el patrullero”, detallaron los testigos.
A raíz del impacto, tanto el conductor de la moto como el vehículo salieron despedidos hacia la vereda norte. La motocicleta se incendió de inmediato.
Al lugar arribaron varios móviles de la Policía Bonaerense, una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito y una ambulancia de SAME. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista y la existencia de lesiones en los agentes que ocupaban el patrullero involucrado en el choque.
Aunque todavía no se conocen precisiones periciales, según el diario local, trascendió que el AVL del patrullero (el sistema de rastreo y geolocalización) señaló una velocidad de 50 kilómetros por hora en el momento del choque.
La mecánica del hecho está siendo investigada ahora por la Fiscalía General y probablemente se le dé intervención a la Asesoría Pericial de la Corte debido a que hay involucrado personal policial.
