Mar del Plata: un motociclista murió tras chocar contra un patrullero al intentar esquivar un control policial

A raíz del impacto, tanto el conductor de la moto como el vehículo salieron despedidos hacia la vereda norte. La motocicleta se incendió de inmediato.

Al lugar arribaron varios móviles de la Policía Bonaerense, una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito y una ambulancia de SAME. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista y la existencia de lesiones en los agentes que ocupaban el patrullero involucrado en el choque.

Aunque todavía no se conocen precisiones periciales, según el diario local, trascendió que el AVL del patrullero (el sistema de rastreo y geolocalización) señaló una velocidad de 50 kilómetros por hora en el momento del choque.

La mecánica del hecho está siendo investigada ahora por la Fiscalía General y probablemente se le dé intervención a la Asesoría Pericial de la Corte debido a que hay involucrado personal policial.