Cayó nieve en Mar del Plata y alrededores: los videos

nieve mar del plata sierra de los padres

En la noche del viernes comenzaron los reportes en redes sociales de nieve en la región: de Sierra de los Padres provenían los videos con mayor intensidad en la nevada, pero también reportes en Batán, zonas cercanas a Mar del Plata.

Mientras tanto, la estación meteorológica oficial de Mar del Plata del Servicio Meteorológico Nacional confirmó a las 3 de la mañana la presencia de chaparrones débiles de lluvia y nieve, con una temperatura inferior a 3 °C.

Cómo sigue el tiempo en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado continuará con chaparrones y la temperatura máxima será de 7°C, con vientos del suroeste y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El domingo, se espera cielo parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 2°C y los 11°C. Por su pare el lunes, habrá un leve aumento de la temperatura: la mínima será de 5°C y la máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado.

Ola polar en Buenos Aires: cuánto puede bajar la temperatura

Este fin semana comenzó con bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegó una ola polar.

El sábado la mínima pronosticada es de 2° C y la máxima de 10° C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector noroeste. Por su parte, el domingo presenta condiciones similares al sábado, con una mínima de 2° C y la máxima sube un poco llegando a los 12° C, con vientos del noroeste y cielo parcialmente nublado.