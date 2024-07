Cómo era Mar del Plata en 1999: el video de la época que es viral en redes sociales

Tal como lo anticipó el tuitero, en el video de casi dos minutos comienza con un recorrido por toda la costa, desde la altura del Parque San Martín, hasta llegar a Playa Grande.

Luego las imágenes saltan a recorrer un fragmento de avenida Colón, hasta plaza Colón donde está el reconocido carrusel de La Feliz.

mar del plata 99

El tuit cosechó más de 270 mil reproducciones, casi 10 mil me gusta y cientos de comentarios: "Vi el video con la intro de los sopranos"; "Por favor necesito que me digan como se llama esa versión de 'another one bites the dus'"; "Me pegó mal"; "En Mar Del Plata siempre son los 80s"; "No me acuerdo q cené anoche, pero te puedo decir que una semana antes de ese video fui de vacas a Mar del Plata. Éramos felices y SI lo sabíamos, por eso los viejos meados protestamos tanto ahora".

Test viral: la hoja que elijas revelará aspectos de tu personalidad

Como es habitual en el mundo de las redes sociales, se hizo viral un test fácil de realizar que revelará rasgos desconocidos sobre tu personalidad según la hoja que elijas.

Por el momento, estos desafíos -entre tantos otros- no tienen fundamentos científicos ni nada por el estilo, pero los usuarios de Facebook, Threads y X (ex-Twitter), aseguran que dan en la tecla.

Test viral: qué hoja elegís en la imagen

Resultados del test viral

Hoja 1

Esta hoja refleja una personalidad extrovertida, alegre e impulsiva. Se destaca por la espontaneidad y el deseo de explorar y vivir aventuras. Vive la vida sin planificaciones estrictas, listo para embarcarse en nuevas experiencias cuando lo desee.

Hoja 2

La elección de esta hoja sugiere una personalidad positiva y optimista, con una tendencia a ver el lado bueno de las cosas. Irradia calma y un gran sentido del humor, destacándose en la comunicación y siendo conocido por su responsabilidad y habilidades laborales.

Hoja 3

Elegir esta hoja indica una personalidad pacífica y cautelosa. Se caracteriza por ser reservado y curioso, con un fuerte deseo de aprender y un enfoque amable en la resolución de conflictos. Es un mediador natural y procedente con prudencia.

Hoja 4

Esta hoja denota una personalidad idealista con un fuerte sentido de la justicia. Se distingue por su empatía, sensibilidad y capacidad de liderazgo. Tiene una habilidad notable para tomar la iniciativa en situaciones difíciles, con talento para la diplomacia y una excelente habilidad para escuchar.

Hoja 5

La elección de esta hoja resalta una personalidad creativa y artística. Se caracteriza por un equilibrio entre la extroversión y la introversión, disfrutando tanto de la tranquilidad del hogar como de la vida social. Se adapta con facilidad a diferentes entornos.

Hoja 6

Esta hoja representa una personalidad centrada en la honestidad, valorando la veracidad y la lealtad. Se evita la manipulación y se trata a los demás con el mismo respeto que se espera recibir. Es una persona natural e inteligente, sin ocultar nada y sin ser monótono o simple.