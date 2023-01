Mar del Plata: un influencer mexicano denunció que fue agredido por la policía

En las imágenes que compartió en su cuenta de IG, se puede ver a los oficiales golpeándolos con los escudos, hasta que una de las agentes le tira el celular y cuando el influencer se agacha para recogerlo, otro le tira gas pimienta en la cara.

Pero eso no quedó ahí, cuando ya se estaban retirando, un oficial le pega un cachetazo en la nuca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S I M O N A H U E D (@simonahued)

Sobre el efecto del gas pimienta, el joven señaló: "Es el dolor mas grande que he tenido en mi vida. Estuve una hora así. A mi novia también le pasó. Fue horrible".

Entre las cometarios que realizó, el influencer afirmó: “Por lo que me dice la gente, es muy común que te traten así la policía”, y añadió: "Si nos hubiesen dicho bien las cosas, pero llegaron a empujar con sus escudos y saqué el celular porque no me pareció...estaban todos muy agresivos".