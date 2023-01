Video: cruzaron un parque de Mar del Plata en auto y lo viralizaron

En el video, que dura pocos segundos, el grupo de jóvenes mostró cómo ingresaban al parque con el auto y el conductor avanza sobre una de las bajadas.

Sin embargo, frena a los pocos metros ante los gritos de advertencia de sus amigos.

"Para Nico, no. Nicoo", le advirtió uno de los pasajeros mientras que otro le advirtió: "No se puede amigo. Estás flasheando. No se puede agarrar por ahí, bol...".

parque san martin

El usuario que compartió el video en las redes sociales lo tituló: "Recortando camino para llegar a Playa Grande".

Todo sucedió a primera hora de la mañana y los jóvenes estaban presuntamente alcoholizados.

Pese a que en la zona - conocida por su cercanía a los boliches de Mar del Plata - habría cámaras de seguridad y contaría con la presencia de policías, se desconoce la identidad de los infractores, qué camino tomaron para salir del parque y si fueron sancionados.

