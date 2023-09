Mar del Plata y Málaga: reclaman que siga la búsqueda de argentinos desaparecidos en el mar

El martes siguiente, uno de los buques que intervienen en el operativo localizó los cadáveres de dos hombres flotando en al área patrullada, a 15 kilómetros de la localidad malagueña de Fuengirola; pero luego se determinó que no pertenecían a los jóvenes argentinos, sino que se trataba de "dos varones magrebíes".

Reclamos en Mar del Plata y en Málaga para que continúe la búsqueda

Ahora, familiares y amigos de los dos argentinos desaparecidos se concentrarán este sábado en la mencionada ciudad andaluza y en Mar del Plata, de la que ambos jóvenes son oriundos, para pedir que no se interrumpa el operativo de búsqueda, tras casi dos semanas sin rastros de Soria y Ludvik.

Los familiares y amigos que se encuentran en Málaga se concentrarán desde el mediodía español en la Glorieta de Antonio Molina, en el paseo marítimo de Huelin, y sus allegados señalaron de cara esta acción: "Estamos moviendo cielo, tierra y mar para encontrarlos".

En Mar del Plata, en tanto, la convocatoria será desde las 15 en la Villa Deportiva "Titi Merlo", del Club Social y Deportivo Argentinos del Sud, al que ambos estaban vinculados, en el marco del partido que disputará Argentinos del Sud contra Almagro Florida por la Liga Marplatense de Fútbol.

Pedido para que no se suspenda la búsqueda

"Reclamamos que continúe la búsqueda con todos los recursos disponibles incluidos los medios aéreos, hasta encontrarlos", expresó el mensaje de la convocatoria, difundido a través de redes sociales.

"Emma y Maxi son hijos de esta institución, disfrutar los sábados en la Villa es parte de su rutina, parte de su felicidad, por esto los más cercanos coincidimos en que esta muestra de apoyo y contención para las familias se realice aquí", indicaron sus amigos sobre la convocatoria en Mar del Plata.

"Es muy importante que la búsqueda aérea no se detenga. Los esperamos con sus cartas, sus dibujos, remeras, banderas, para apoyar esta causa. Emma y Maxi desde cualquier parte del mundo, siempre expresan el deseo de ver el 'Titi Merlo' vestido de fiesta, por eso esperamos que todos puedan venir, los que conocen de que se trata, y los que no, vengan a conocer uno de los motivos por el cual el corazón de los pibes, no tenemos ninguna duda, siguen latiendo", señalaron los responsables de la convocatoria.