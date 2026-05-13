Investigan la muerte de un marinero que reportó malestar en un buque pesquero: "Me estoy muriendo"

El 24 de abril, cuando el barco llevaba una semana en altamar, Vilchez reportó que sentía dolor en el pecho, y un médico de Prefectura lo atendió por radio y determinó que sufría un cuadro sincopal.

El médico, cuyo nombre no trascendió, le recetó a Vilchez un tratamiento y ordenó que la embarcación volviese al puerto, pero descartó la posibilidad de que un helicóptero lo retirara en vuelo sanitario.

don nicola mar del plata

Para ese entonces el barco estaba a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

Horas después de la consulta con el médico el Capitán reportó que Vilchez estaba en buen estado de salud y en su historia clínica consta que presentaba un cuadro de "leve hemorragia digestiva sin descompensación hemodinámica", informó la revista Pescare.

El fiscal federal Carlos Martínez determinó que Vilchez agonizó durante 17 horas a bordo del Don Nicola, con el Capitán y la tripulación al tanto. Sus compañeros encontraron su cuerpo sin vida en su camarote a las 6 de la mañana del 25 de abril.

"Que manden helicóptero"

Vilchez estuvo en contacto con su familia a lo largo de todo el viaje y le expresó a sus allegados que se sentía "muy mal".

El malestar fue progresivo hasta que llegó al punto en que le escribió a su esposa un mensaje de SOS: "Me estoy muriendo. Que manden helicóptero".

"Acá hubo negligencia de mucha gente. No sabemos por qué dicen que era un dolor abdominal y luego que había sido un preinfarto. Si fue un preinfarto por qué no lo fueron a buscar en el helicóptero. Solo le dieron Omeprazol", afirmó Achinelli Martínez, cuñada de Vilchez, en declaraciones reproducidas por el diario La Nación.

"El mayor dolor es que nos dijeron que llegaba enfermo pero vivo, y lo fueron a buscar con la morguera", expresó la mujer.