carta marcela acuña La carta de Marcela Acuña a un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Foto: Diario Chaco

“No solo es triste y doloroso estar presa siendo inocente, sino que al pensar lo que están haciendo mientras arman y gobiernan con esta causa policial es doblemente triste”, sostuvo Acuña tras culpar al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes, según la acusada “usan este caso policial” para estigmatizarlos.

“Hay una explícita voluntad de hostigarnos y aislarnos a fin de que nos suicidemos”, aseguró la detenida por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Justamente en la segunda página, Acuña no menciona la palabra “femicidio” y en cambio lo llama “caso”: “Nadie más que nosotros quiere justicia, no solo en el ‘caso’ que nos tiene presos indebidamente, sino también en que dejen de privarle la alimentación a niños y adultos que comían solo en comedores y que hoy están abandonados”.

Marcela Acuña César Emerenciano Sena César Sena está imputado como autor material del femicidio y sus papás, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios

Para la acusada “la impunidad sigue” pese a su detención junto a la de César Sena y Emerenciano Sena, todos imputados por el femicidio. “No es normal cómo y por qué estamos presos, es una degradación de lo humano y obviamente transitamos una injusticia que no se analiza. Hay poderes que quieren que sea normal lo que atravesamos, en una lógica parecida a lo que pasó con Santiago Maldonado, culpándolo a él de su muerte cuando en realidad fue asesinado”, mencionó.

cecilia strzyzowski Cecilia Strzyzowski tenía 28 años y fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023 en Chaco

Por último, la acusada utilizó su carta para despedirse y se comparó con Jesún, la Virgen María y el Che Guevara: “Hay un prejuicio social, de parte de la sociedad, basado en la ignorancia, sobre nuestras detenciones, pero si hay algo que no perdí es la fe y mis sentimientos de amor y solidaridad, me veo en Cristo, acusado y crucificado injustamente; en Ernesto Guevera, fusilado por sus ideas y lo que significaba; me veo en María madre de Dios, quien vio y sufrió el padecimiento y la humillación de su hijo cargando la cruz y después crucificado. Cómo no verme en ellos, entre tanta injusticia e hipocresía por parte del poder político, que reina con la mentira y la crueldad. ¡Dios se apiade de ellos!”.

La carta de César Sena

El detenido, acusado de ser el autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, escribió una carta desde el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán, donde está detenido: “Jamás tuvieron ni tienen pruebas”, aseguró quien era la pareja de la joven de 28 años asesinada.

carta cesar sena La carta de César Sena a un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski

“Tengo claro conocimiento de lo que se dice sobre mí, sobre mi familia, sobre mis afectos en general. Pero claro que también tengo conocimiento de todo lo que no han hecho, todo lo que no se dice”, dice la carta del imputado que se conoció en las últimas horas del sábado.

César Sena resaltó en el escrito que los fiscales “jamás dijeron que absolutamente todas las ‘pruebas’ son solo ‘indicios’”, haciendo referencia a la sangre encontrada y a otros elementos.

“Como es evidente, esto no es un intento de excusarme, de decir porqué soy inocente, cosa que mantengo y más las condiciones. Digo que todo se hizo mal y que queremos una justicia real, debe respetar la ley, y otra ley determina y expone sus negligencias, errores, falta, obvio de que tienen detenidos a 7 ciudadanos sin pruebas y contra la Constitución Nacional”, cerró.