Jorge Rial habló de la cámara oculta que le hizo a Marcelo Corazza en 2002

"Hoy hablé con Juan Cruz Ávila, que era el dueño del canal en ese momento y que la vio bien. Yo no me acordaba de todo. Ese día (del programa) la vi al aire a la cámara oculta y al toque me di cuenta de que nos habíamos mandado una cagada", señaló.

"La intención no era descubrir el tema de la corrupción de menores porque no era el dato que teníamos. Quiero decirlo: era obligar a Marcelo Corazza a salir del clóset. En aquel momento era algo normal, hoy me da vergüenza haber hecho eso", confesó Jorge Rial sobre su labor como chimentero hace 20 años.

"Muchos dicen que yo ya en ese momento lo sabía, que hoy por eso no me sorprende... Yo no lo sabía y si lo hubiese sabido en ese momento obviamente lo hubiese denunciado", aseguró Rial, que también condujo varias ediciones de "Gran Hermano", el reality show cuya primera temporada ganó Marcelo Corazza, en 2001.

"Después vino un padre a hablar del tema, pero quedó ahí porque, claro, como lo habíamos tomado a ese tema era difícil volverlo a tomar", agregó sin mencionar el contenido de las denuncias, que están vinculadas a la corrupción de menores, el abuso sexual infantil y la trata de personas.

"Ayer, después de que pasó todo y estaba tranquilo en casa, dije: 'qué mal hice mi laburo'. No voy a involucrar a todos los demás porque siguen robando con esto. Creo que hicimos mal el laburo porque tendríamos que haber detectado en ese momento lo que estaba pasando", sentenció.

rial corazza

En palabras de Jorge Rial, "la locura" le sobrevino durante la noche del lunes, cuando leyó con detenimiento la copia de la causa por corrupción de menores y tráfico de personas por la que Marcelo Corazza y otros tres hombres quedaron detenidos el lunes de esta semana.

"El modus operandi de Marcelo Corazza coincidió con esa cámara. Lo que se hizo en esa cámara era lo que hacía Corazza", insistió en referencia a las imágenes que mostró en 2002 donde se vio al ahora exproductor de "Gran Hermano 2022" con un varón que, según Mariana Brey, en ese momento era mayor de edad y hoy es "una chica trans".

"Al ver que el modus operandi era el mismo, hoy digo como un mea culpa tal vez tendríamos que haber soportado el vendaval, se mucho más inteligentes y decir 'che, no es por acá pero, ¿por qué hace esto? ¿Por qué es tan fácil que alguien que parece menor puede llegar a Corazza de esta manera promiscua?' Esto era el año 2002, podríamos haber sacado a un depredador de la calle, le podríamos haber evitado el sufrimiento a un montón de chicos durante 20 años", retomó Rial.

A modo de descargo el conductor afirmó que "no sabía" nada sobre el accionar de Marcelo Corazza, y reconoció: "le pifiamos como periodistas en ese momento y fuimos por otra tangente, que no era por la que tendríamos que haber ido. Quiero decir que el tema este no existía, Corazza no pasaba por acá, no había esas cosas (sic)".

"Por eso cuando, en este caso puntual, Ventura dice 'a Rial le dieron la conducción de Gran Hermano para tapar lo de Corazza' yo quiero recordar que lo de Corazza fue en 2002 y yo fui conductor en 2007, cinco años después. Me contrataron porque en ese momento era muy buen conductor y de hecho lo demostré en ese programa. No me hablaron de Corazza, es más, Corazza no estuvo en 'Gran Hermano' mientras yo estuve en Telefe porque yo era el conductor. No porque yo dije que no lo quería, le envié mis disculpas por cámara"

"Me da bronca que hoy se esté especulando y se diga 'hay que reivindicar a Rial, a Ventura'. A mí no me reivindiquen, chicos, a mí me parece que el laburo no lo hicimos bien", convino Rial, para quien el modus operandi de Corazza y el resto de los acusados de trata de personas con fines de explotación sexual "era indetectable".

"¿Cómo íbamos a saber que Corazza era un tipo que iba a Plaza Miserere con un auto a pasar a un pibe de un auto a otro y a masturbarse frente a él?. No puede ser que 20 años después alguien diga 'yo lo sospechaba'. Si no lo denunciaste en ese momento, sos cómplice. Hay muchos que cuentan delitos de otros y ellos eran testigos y protagonistas", deslizó.