Los escalofriantes chats de la presunta banda de Marcelo Corazza

Según mostraron en C5N, las conversaciones están protagonizadas por los otros tres imputados: Francisco Rolando Angelotti - señalado como el líder de la organización-, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

Los chats de la presunta banda de Marcelo Corazza hablando de las víctimas

"Tengo al chiquitín, el que te mostré la foto y después la borré", le dice Charpenet a Angelotti, quien le respondió: "El que no prestás".

image.png

En otro de los chats que mostraron en C5N, a Angelotti le dicen: "Si, pero es de jardín. No me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos querías pero no esa visadita de jardín".

A su vez, otra conversación entre Mermet y Charpenet, el primer habla de "comer carne de ternera", haciendo referencia a la juventud de una de las víctimas, y el segundo le responde: "Es como comer caviar".