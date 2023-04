Piden detención inmediata de Marcelo Corazza

Corazza es considerado por la justicia como “autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años".

Pese a esto, el juez Sánchez Sarmiento ordenó el procesamiento sin prisión preventiva

Ahora, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, publicó la apelación del fiscal Lugones quien solicitó que a Corazza se lo procese por ambos delitos, además de que se le imponga la prisión preventiva.

Los detalles de la investigación

corazza detenidos

La investigación comenzó hace cinco meses luego de la denuncia de una de las víctimas a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La Justicia estableció que, al menos durante los últimos 23 años, ocho niños y adolescentes fueron víctimas de "hechos de naturaleza sexual aberrante", cometidos por una organización integrada Marcelo Corazza, Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder-, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet.

Según los investigadores, la organización reclutaba a menores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a actos o explotación sexual sin su consentimiento, ya fuera por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de otras personas.

Los hechos habrían sucedido desde 1999 en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Misiones.

Dos víctimas habrían sido abusadas por Angelotti , quien además las habría ofrecido a terceros a cambio de dinero y les habria ofrecido material de abuso sexual infantil.

Mermety Corazza habrían mantenido encuentros con las víctimas y Charpenet también habría captado a menores con fines sexuales.

Los cuatro fueron liberados

TRASLADO MARCELO CORAZZA

Marcelo Corazza estuvo detenido en Ezeiza desde el 23 de marzo pasado junto a Angelotti, Mermet y Charpenet.

A Angelotti, Mermet y Charpenet se les imputó ser "coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrado en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad".

A su vez, se consignó a Angelotti como "coautor de los delitos de abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años".

Considerando las imputaciones y "la expectativa cierta de una severa pena de prisión de efectivo cumplimiento", el juez consideró que es posible "presumir fundadamente" un riesgo de fuga por parte de los acusados restantes.

Una vez que recuperó su libertad tras estar detenido en el penal de Ezeiza, Corazza dijo unas pocas palabras a los medios que lo esperaban en la puerta de su casa en Tigre, provincia de Buenos Aires.

"Soy inocente. No puedo hablar más por ahora", expresó el exproductor de "Gran Hermano", quien en 2001 se convirtió en el primer ganador del reality de Telefe. "No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mí", agregó ante las preguntas de periodistas que estaban en la entrada de su casa.