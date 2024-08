La Federación Argentina LGBT le pidió la renuncia a Mariano Cúneo Libarona

"La Federación Argentina LGBT+ exige al Ministro Cúneo Libarona que se retracte o renuncie. Repudiamos las recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Cuneo Libarona, realizadas en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación", expresaron desde la FALGBT en la red social X.

"Sus declaraciones, que incluyen el rechazo a la 'diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología', son inaceptables y expresan la profunda ignorancia de quien debería estar protegiendo nuestros DDHH fundamentales en vez de vulnerarlos como lo hizo ayer", expusieron.

"La Federación Argentina LGBT + condena enérgicamente estos dichos y hace un llamado urgente al Ministro a retractarse o renunciar y a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos de la comunidad LGBT +", expresaron.

orgullo LGBT

"Reafirmamos que la identidad de género y la orientación sexual son aspectos fundamentales de la identidad de cada persona, que deben ser respetados sin discriminación alguna. Exigimos que el Ministro de Justicia se retracte inmediatamente de sus declaraciones y que el Gobierno tome medidas concretas para promover la igualdad y la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de la sociedad", señalaron.

"No permitiremos retrocesos en materia de derechos humanos", advirtieron desde la organización.

"Argentina es un ejemplo de igualdad y libertad en el mundo y no dejaremos de serlo a instancias de quienes parecería que la única libertad que defienden es la de odiar, discriminar y agredir a las personas. La Federación Argentina LGBT + reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y seguirá luchando incansablemente", cerraron.

Personalidades mediáticas, como el periodista Luis Novaresio, pidieron también que Mariano Cúneo Libarona se disculpe o renuncie pero la dimisión del titular de Justicia es poco probable si se tienen en cuenta las palabras de Manuel Adorni durante su conferencia de prensa de este miércoles.

"Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que ha sido la defensa de determinados colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie, ni de las mujeres, ni los hombres, ni los que no lo son. Es eso lo que entiendo que el ministro quiso decir. No sé por qué me planteas el pedirle la renuncia, cuando nosotros pregonamos la libertad de elección en todos los ámbitos", afirmó el vocero presidencial.