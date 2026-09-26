Martín Caparrós vuelve a la Feria del Libro para dar el discurso inaugural en la edición 2027
El periodista y escritor argentino será el encargado de retomar la tradición de la Feria porteña. España será el país invitado de honor.
Martín Caparrós será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de la 51° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará el año próximo entre el 22 de abril y el 10 de mayo de 2027 en el predio palermitano de La Rural.
El anuncio fue realizado en las últimas horas por Ezequiel Martínez, director general de la Feria, durante la presentación de la próxima edición que tuvo lugar en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, que entre otras personalidades contó con la presencia del titular de la Fundación el Libro, Christian Rainone, y el embajador de España en la Argentina, Joaquín de Aristegui.
Es que el país ibérico será el invitado de honor al encuentro editorial y literario del año que viene y su participación será uno de los ejes centrales de la Feria, sucediendo a Perú, invitado en 2026, luego del cambio de modalidad adoptado por la organización, que reemplazó las tradicionales ciudades invitadas por países.
La propuesta de España tendrá como lema “El poder de las letras: memoria, exilio y democracia”, indicó el representante diplomático, y coincidirá con el centenario de la Generación del 27, por lo que ese movimiento literario y el exilio que atravesaron varios de sus integrantes ocuparán un lugar destacado dentro de la programación.
La elección de Martín Caparrós
Con la elección de Martín Caparrós para brindar el discurso inaugural de la FIL Buenos Aires 2027 se recupera la tradición del discurso de un escritor o escritora luego de que en la edición de este año este año ese espacio fuera ocupado por un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderado por la periodista María O'Donnell.
Vale recordar que anteriores encargados de las palabras inaugurales fueron Martín Kohan en 2023, Liliana Heker en 2024 y Juan Sasturain en 2025, todos ellos haciendo hincapié en la trascendencia de la cultura y, en particular, de la literatura, pero con una fuerte impronta social y política que también es esperable en Caparrós.
Autor de una extensa obra traducida a varios idiomas, se convirtió en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional dentro del género de la crónica y en una referencia para varias generaciones de periodistas y escritores latinoamericanos.
Como se sabe, Caparrós está radicado en España y padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que hizo pública y sobre la que escribió en Antes que nada, un libro en el que repasa su vida, su oficio y su relación con la muerte. Enfermedad que no le impide mantener una intensa actividad intelectual y literaria.
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