Martín Caparrós vuelve a la Feria del Libro para dar el discurso inaugural en la edición 2027

Vale recordar que anteriores encargados de las palabras inaugurales fueron Martín Kohan en 2023, Liliana Heker en 2024 y Juan Sasturain en 2025, todos ellos haciendo hincapié en la trascendencia de la cultura y, en particular, de la literatura, pero con una fuerte impronta social y política que también es esperable en Caparrós.

Autor de una extensa obra traducida a varios idiomas, se convirtió en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional dentro del género de la crónica y en una referencia para varias generaciones de periodistas y escritores latinoamericanos.

Como se sabe, Caparrós está radicado en España y padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que hizo pública y sobre la que escribió en Antes que nada, un libro en el que repasa su vida, su oficio y su relación con la muerte. Enfermedad que no le impide mantener una intensa actividad intelectual y literaria.