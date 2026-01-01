VTV: las nuevas modificaciones para realizar la verificación técnica en 2026

La reforma también impulsa la digitalización y la ampliación de la red de control. Talleres privados y concesionarias oficiales podrán actuar como centros habilitados, y la VTV digital estará disponible en la app Mi Argentina, aunque la oblea física seguirá vigente por un tiempo.

Además, se mantienen exenciones para jubilados y pensionados con ingresos bajos y personas con discapacidad, mientras que las multas por circular con la VTV vencida superan los $300.000, así que mejor no dormirse.