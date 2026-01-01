VTV: las nuevas modificaciones para realizar la verificación técnica en 2026
La revisión obligatoria vuelve con cambios en requisitos y plazos, y suma criterios según uso, antigüedad y jurisdicción para evitar multas al circular.
Desde 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), suma cambios clave para autos y motos, con nuevos requisitos y plazos que buscan ordenar el sistema y aliviar la demanda. Seguirán exentos los vehículos particulares con menos de cuatro años o hasta 60.000 kilómetros recorridos.
Los autos de 4 a 7 años y con menos de 84.000 kilómetros podrán hacer la VTV cada dos años, mientras que los más antiguos deberán cumplir el control anualmente. En el caso de las motos, la excepción se mantiene solo durante el primer año desde el patentamiento.
Además, la reforma impulsa la VTV digital a través de Mi Argentina y habilita talleres y concesionarias como nuevos centros de inspección, ampliando la red y reforzando los controles sobre los vehículos más viejos para mejorar la seguridad vial.
Qué cambios tendrá la VTV para 2026
Desde 2026 entra en vigencia una reforma clave de la Verificación Técnica Vehicular que busca aliviar costos y ordenar el sistema. Los autos particulares con menos de cuatro años desde el patentamiento o con un recorrido inferior a 60.000 kilómetros quedan exentos de hacer la VTV, una medida pensada para descomprimir las plantas verificadoras y beneficiar a quienes tienen vehículos más nuevos.
Para el resto del parque automotor, cambian los plazos. Los vehículos con entre 4 y 7 años y menos de 84.000 kilómetros podrán realizar la verificación cada dos años, mientras que los autos con mayor antigüedad o kilometraje deberán cumplir con el control de forma anual. En el caso de las motos, la excepción solo rige durante el primer año y luego la revisión pasa a ser obligatoria todos los años, con controles más estrictos.
La reforma también impulsa la digitalización y la ampliación de la red de control. Talleres privados y concesionarias oficiales podrán actuar como centros habilitados, y la VTV digital estará disponible en la app Mi Argentina, aunque la oblea física seguirá vigente por un tiempo.
Además, se mantienen exenciones para jubilados y pensionados con ingresos bajos y personas con discapacidad, mientras que las multas por circular con la VTV vencida superan los $300.000, así que mejor no dormirse.
