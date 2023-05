Masacre de Monte: los cuatro policías acusados pidieron "disculpas" a familiares de las víctimas

Todos ellos están acusados de los homicidios de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y Camila López (14) y de la tentativa de asesinar a Rocío Quagliarello (17), en ese entonces de 13 años.

El primero en hablar fue Ibañez que dijo: "Si me equivoqué en algo pido perdón". En la misma sintonía, Monreal, quien quedó acreditado que le disparó en su pierna izquierda a Gonzalo, dio su "más sentido pésame a los familiares".

"Nunca buscamos que pasara esto. No somos asesinos, estábamos trabajando, fue una tragedia para todos. Nuestras familias también perdieron a sus hijos. Somos humanos y pedimos disculpas, no nos queda otra cosa. A los chicos no los va a devolver nadie y nos duele", expresó.

A continuación, el excapitán García hizo una breve alocución con la voz entrecortada: "Me disculpo con las familias por todo el dolor".

Por último, Leonardo Ecilapé dio sus "condolencias" a los familiares de los chicos fallecidos. "Todo lo que hice fue en cumplimiento del deber. Les pido al jurado que hagan justicia y que me saquen de acá. Necesito estar con mis hijos", imploró.