Masivo Día de la Memoria en Plaza de Mayo: las fotos y videos de minutouno.com
Una multitud se concentró este martes 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado. minutouno.com estuvo presente.
En un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decenas de miles de personas se congregaron para homenajear a las víctimas y reafirmar el "Nunca más".
El epicentro de la jornada conmemorativa fue, como ocurre históricamente, la histórica Plaza de Mayo. A pocos metros de la Casa de Gobierno se instaló el escenario para el acto central, donde referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo leyeron un documento conjunto de protesta y reflexión.
Bajo la consigna principal "A 50 años del golpe genocida, ¡qué digan dónde están!", la multitud exigió respuestas por los miles de desaparecidos que dejó el sistema represivo organizado por las Fuerzas Armadas entre marzo de 1976 y el regreso de la democracia en 1983.
Durante toda la tarde predominaron los tradicionales pañuelos blancos, símbolo inconfundible de la incansable búsqueda que las Madres y Abuelas continúan sosteniendo a pesar del paso del tiempo para encontrar a sus hijos y a los nietos nacidos en cautiverio.
Fotos y videos del Día de la Memoria en Plaza de Mayo
minutouno.com estuvo presente en Plaza de Mayo en la multitudinaria concentración, a 50 años del golpe de Estado.
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