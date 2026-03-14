Arrestaron a ex Gran Hermano, por drogar y robar a un turista

Durante su ingreso a la casa, protagonizó un momento televisivo inolvidable al revelar en vivo su identidad de género. En aquel entonces, confesó que su nombre real era Jorge y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad; un secreto tan bien guardado que ni siquiera su propia familia lo sabía y se enteró al mismo tiempo que los televidentes. Hoy, tanto ella como su cómplice se encuentran a disposición de la Justicia.