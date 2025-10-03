Matías Ozorio se negó a declarar y permanecerá detenido en una cárcel de General Alvear
El acusado se negó a declarar y seguirá alojado en la Unidad N°30 de General Alvear, un penal de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde permanecerá aislado y bajo controles médicos.
Matías Ozorio, el hombre que en los últimos días quedó en el centro de la atención pública por el avance de la causa judicial en su contra, se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido en la Unidad N°30 de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue confirmada en las últimas horas y replicada por C5N, que precisó que el acusado no será trasladado a otro establecimiento penitenciario.
La Unidad N°30 corresponde al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y es reconocida por su estructura de máxima seguridad, pensada para albergar a internos que requieren un tratamiento diferenciado y un control exhaustivo de sus movimientos. En ese sentido, fuentes cercanas al caso remarcaron que Ozorio no tendrá contacto con la población carcelaria común, sino que permanecerá alojado en un sector separado para evitar riesgos de fuga, enfrentamientos o situaciones de violencia interna.
En sus primeras jornadas dentro del penal, se informó que será sometido a una serie de chequeos médicos para evaluar su estado de salud y determinar las condiciones en las que se encuentra al momento de iniciar su estadía. Estos exámenes forman parte del protocolo habitual del SPB en el ingreso de detenidos de alto perfil, y apuntan a garantizar tanto la seguridad del propio recluso como la del personal penitenciario que deberá custodiarlo.
La Unidad de General Alvear tiene una reputación particular dentro del sistema penitenciario bonaerense: suele ser elegida para alojar a presos que, por la gravedad de los hechos que se les imputan o por el interés público que despiertan sus causas, necesitan un aislamiento mayor al promedio. En el caso de Ozorio, la separación del resto de los internos se vincula directamente con esa lógica de máxima seguridad.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue en curso y las próximas instancias procesales definirán qué medidas adoptará la Justicia en torno a su situación. Por el momento, el silencio de Ozorio ante el juez de la causa marca un nuevo capítulo en un expediente que mantiene expectante tanto a las autoridades como a la opinión pública.
