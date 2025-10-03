Matías Ozorio se negó a declarar y permanecerá detenido en una cárcel de General Alvear

Matías Ozorio, el hombre que en los últimos días quedó en el centro de la atención pública por el avance de la causa judicial en su contra, se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido en la Unidad N°30 de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue confirmada en las últimas horas y replicada por C5N, que precisó que el acusado no será trasladado a otro establecimiento penitenciario.