Sancionarán con multas de $77.000 a quienes se saquen una foto con su voto

Esos "200 módulos electorales" se traducen, hoy en día, en unos 77.000 pesos.

Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP)

El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán concurrir a la mesa asignada, entregar el documento y recibirán la Boleta Única Papel firmada por la autoridad de mesa, junto con un bolígrafo de tinta indeleble.

El también secretario electoral Leandro Luppi informó que en los pasillos de los centros de votación estarán exhibidas las muestras de boleta única de papel para que la ciudadanía puedan pensar su voto antes de recibir la papeleta.

Una vez en la cabina, la persona marcará la preferencia en un solo casillero por categoría: la BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales y las categorías de cargos en filas horizontales.