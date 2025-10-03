Video: motochorros balearon a un hombre para robarle el auto en Lanús

De acuerdo con medios locales, luego de un operativo en la zona, uno de los sospechosos, un hombre de 31 años fue detenido por la Policía en Villa La Fe, y se secuestró la motocicleta utilizada en el asalto, una Gilera Smash azul. Posteriormente, durante un rastrillaje en las calles Pasco y 198, en el partido de Quilmes, las autoridades lograron recuperar el Renault Logan robado, mientras que el otro delincuente sigue prófugo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

robo lanus