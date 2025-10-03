Video: motochorros balearon a un hombre para robarle el auto en Lanús
La víctima, de 55 años, forcejeó con los ladrones y terminó herida en una pierna; los delincuentes se llevaron el vehículo.
Un violento episodio sacudió ayer a la localidad bonaerense de Lanús, donde un hombre fue herido de un disparo en la pierna por un grupo de motochorros mientras intentaban despojarlo de su vehículo. La víctima, de 55 años, forcejeó con los atacantes antes de que lograran concretar el robo y darse a la fuga con el automóvil.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho tuvo lugar este jueves en la calle Bouchard, cuando Jorge Luis Quiróz, fue interceptado por dos individuos que se desplazaban en motocicleta con la intención de robarle su Renault Logan gris de color plata.
Un video del suceso, al que accedió este medio, muestra cómo los delincuentes le dispararon en la pierna derecha, justo debajo de la rodilla, para consumar el robo, llevándose el vehículo junto con algunas pertenencias de la víctima.
En las imágenes se puede ver cómo Quiróz sale del garaje y es abordado por los ladrones. Al principio, la situación parecía calma, pero de manera repentina el hombre comenzó a forcejear con uno de ellos a pesar de que le apuntaban con un arma, momento en el que uno de los agresores efectuó el disparo.
Tras el hecho, personal de la Policía Bonaerense llegó al lugar acompañado por dos oficiales mujeres, y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a Quiróz al hospital Narciso López, donde permanece fuera de peligro.
De acuerdo con medios locales, luego de un operativo en la zona, uno de los sospechosos, un hombre de 31 años fue detenido por la Policía en Villa La Fe, y se secuestró la motocicleta utilizada en el asalto, una Gilera Smash azul. Posteriormente, durante un rastrillaje en las calles Pasco y 198, en el partido de Quilmes, las autoridades lograron recuperar el Renault Logan robado, mientras que el otro delincuente sigue prófugo.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
