Máximo Thomsen apuntó contra Hugo Tomei: "Nos dijo que en 15 días esto se resolvía"

"No me pude defender bien porque no dije todo esto. Yo me quiero hacer cargo de lo que hice, pero no quiero que me culpen por lo que no hice", manifestó el apodado 'Machu'.

Al decir esto, Barbano le preguntó qué era lo que no había hecho, a lo que Máximo respondió: "El tema de la intención. Yo jamás tuve intención de matarlo, hasta el día de hoy no entiendo cómo la gente puede pensar tan fácilmente que uno tuvo intención de matar a otra persona".

Thomsen habló de su mamá y de su exnovia

Seguidamente, Máximo habló de cómo lleva la cotidianidad en la cárcel, pero también tuvo tiempo para hablar de su mamá, Rosalía Zárate, y de su ahora exnovia que conoció ya estando preso. Antes de esto, aclaró que todos los condenados tienen buena convivencia y que, "aunque hay diferencias", siguen siendo amigos.

Luego, llegó el turno de contar cómo se había enterado su mamá de lo sucedido en Le Brique: "Fue difícil, horrible, yo no quería que venga y que pase por todo esto. Cuando entró, me abrazó y ella pensaba que yo no había estado ahí y yo le dije 'mami, yo estuve ahí, participé y pegue, perdón'. Fue muy difícil", manifestó entre lágrimas en los ojos.

thomsen llora.jpg Máximo Thomsen se quebró.

Además, habló del romance que tuvo con una chica ya estando detenido: "Acá conocí una persona que es muy importante, ella decidió apartarse para seguir con su vida, pero la extraño mucho, quiero que se termine esta pesadilla para poder ir a abrazarla", sostuvo, para luego echarse a llorar nuevamente.

Qué dijo Máximo sobre Fernando Báez Sosa

En relación a los papás del joven asesinado, el exrugbier manifestó: "Siempre quise pedir perdón pero sé que el perdón no es suficiente, pero lo único que tengo para decir es perdón. Deseo que Fernando descanse en paz y que ellos tengan paz en su corazón. Quisiera que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto", señaló visiblemente conmovido.

fernando baez sosa

"Rezo todas las noches para que Fernando tenga paz", indicó, al mismo tiempo que se esperanzó en su futuro procesal: "Creo en mi abogado y en Dios de que se va a hacer justicia, por favor le pido a la Justicia que no escuchen lo que dicen los demás y que vean lo que pasó".